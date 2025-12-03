دیدار هزاران نفر از زنان و دختران با رهبر معظم انقلاب

هزاران نفر از زنان و دختران مناطق مختلف کشور، صبح امروز، چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

عکاس : سایت رهبری