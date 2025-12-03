امام جمعه یزد: همت بلند، تصمیم‌گیری قاطع و توجه به کشاورزی و صنعت پوشاک، راه عبور از مشکلات اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، در دیدار اقشار مختلف مردم با رئیس قوه قضائیه، بر اهمیت تفکر، تدبیر و برنامه‌ریزی در بهره‌برداری از نعمت‌های الهی ایران تأکید کرد.

وی با اشاره به سخن پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «من از فقر امت خود بیم ندارم بلکه از سوء‌تدبیر آنان بیم دارم»، گفت: تفکر و اندیشه باید اساس جامعه باشد و برای حل مسائل کشور نیازمند راهکار‌های دقیق و اجرایی هستیم.

آیت‌الله ناصری سه مانع اصلی پیشرفت را «همت کوتاه، نداشتن نگاه بلند به آینده و ضعف در تصمیم‌گیری» عنوان کرد و افزود: نباید با ناامیدی مسیر رشد را سد کرد. به گفته وی، نبود راهکار مناسب و ضعف در رأی و تصمیم‌گیری نیز از دیگر عوامل بازدارنده جامعه است و تصمیمات باید با دقت، قاطعیت و پیگیری عملی اجرا شوند.

امام جمعه یزد با اشاره به فشار تحریم‌ها و مسائل معیشتی مردم، بر ایجاد جایگزین‌های مؤثر برای عبور از مشکلات اقتصادی تأکید کرد. وی کشاورزی را اساس معیشت جامعه دانست و گفت: توسعه و حمایت از بخش کشاورزی می‌تواند اثر تحریم‌ها را کاهش دهد.

وی صنعت پوشاک را نیز یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور برشمرد و افزود: احیای صنعت پوشاک در یزد می‌تواند فرصت اشتغال میلیون‌ها زن و مرد را فراهم کرده و همزمان به حفظ محیط زیست کمک کند.

آیت‌الله ناصری درباره وضعیت آب استان تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای دستیابی به منابع پایدار آبی ضروری است و باید از ظرفیت‌ها و منابع داخلی برای تأمین نیاز‌های آب استان بهره برد.

وی همچنین بر نظارت دقیق بر واردات، صادرات و قیمت‌گذاری‌ها تأکید کرد و افزود: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باید به سود منطقی قانع باشند و رعایت حقوق مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.