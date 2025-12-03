انتخابات الکترونیکی شوراها در مازندران زیر ذرهبین ۳۰۰ ناظر
ستاد انتخابات مازندران اعلام کرد: نظارت ۳۰۰ نفره بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در مازندران که به طور کامل به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد،
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ امیر حسینیجو معاون استاندار و رئیس ستاد انتخابات مازندران در کارگاه آموزشی هیئتهای نظارت شهرستانها و بخشها، بر نقش محوری فرمانداران و بخشداران در برگزاری دقیق انتخابات تأکید کرد و لزوم بازدیدهای میدانی و رعایت دقیق قوانین را یادآور شد.
رییس ستاد انتخابات مازندران گفت: تاریخ معاصر نشان میدهد انتخابات به عنوان یک رکن اساسی نظام، حتی در سختترین شرایط هم تعطیل نشده و این دوره نیز کاملاً مردمی خواهد بود و دولت تنها پشتیبان و برگزارکننده آن است.
حسینی جو با اشاره به سختی کار هیئتهای نظارت، تأکید کرد فعالیت آنان علاوه بر تکلیف اداری، یک حقالناس است و همه فرمانداران و بخشداران موظف به همکاری کامل با دستاندرکاران هستند.
معاون استاندار مازندران خاطرنشان کرد: تعامل هیئتهای اجرایی و نظارت ضروری است و این دو نهاد اصلاً دو قطبی نیستند. هدف، برگزاری انتخاباتی پرشور با محوریت امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت طبق تأکیدات مقام معظم رهبری است.
حسینیجو در پایان تصریح کرد: حضور افراد کارآمد در شوراهای شهر و روستا نقشی مهم و اساسی در سرنوشت توسعه مازندران ایفا خواهد کرد.
متوسط سن ناظران انتخابات شورا در مازندران ۵۳ سال است
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای مازندران نیز در این گردهمایی از تشکیل تیم نظارتی با میانگین سنی ۵۳ سال برای این دوره خبر داد و بر برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات تأکید کرد.
علی بابایی کارنامی افزود: از حدود ۳۰۰ عضو هیئتهای نظارت عالی در استان، ۴۳ درصد کارمند و ۴۸ درصد بازنشسته هستند و تجربه کافی را برای این مأموریت دارند.
وی با اشاره به اهمیت این نهاد، شوراهای شهر و روستا را قویتر از هیئت دولت و مجلس دانست و گفت: این نهاد به تمام معنا اجتماعی و مردمی است و انتخابات آن باید در شأن نظام جمهوری اسلامی برگزار شود.
رئیس هیئت عالی نظارت مازندران خاطرنشان کرد: تمامی فرآیند ۲۵ مرحلهای انتخابات به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد که تجربهای مهم و نیازمند دقت است.
بابایی در پایان بر شفافیت در رد و صلاحیت داوطلبان طبق قانون، قانونگرایی بدون سفارش و حفظ آبروی داوطلبان به عنوان اصول اساسی این انتخابات تأکید کرد.
دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات مازندران نیز در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از آغاز رسمی فعالیت هیئتهای نظارت از اول مهرماه و همکاری ۳۰۰ نفر در این زمینه خبر داد.
طالبی گفت: انتخابات پیشرو یک انتخابات الکترونیکی است و اعضای هیئتهای نظارت باید بیطرفی کامل را رعایت کرده و به هیچعنوان در جلسات خصوصی یا عمومی با کاندیداها شرکت نکنند.
وی از اعضای هیئت نظارت بر انتخابات خواست تا ضمن نشست با امامان جمعه شهرستان ها، مراکز اطلاعاتی تعامل همکاری همه جانبه در بررسی استعلام های داوطلبان داشته باشند.
سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای مازندران نیز در این مراسم با اشاره به مصوبهای جدید تأکید کرد: تمامی افرادی که دارای جایگاه مدیریتی هستند، باید شش ماه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا دهند و روسای هیئتهای ورزشی نیز مشمول این قانون هستند.
رضا حاجی پور افزود: فضای انتخابات برای حضور حداکثری مردم باید همراه با امنیت، آرامش و بدون برخورد جناحی و گروهی باشد، از آن جایی که نهاد شورای اسلامی شهر و روستا در شناسایی و حل همه مسایل نقش محوری دارند، ورود افراد دارای صلاحیت و کارآمد در شورا بسیار مهم و اساسی است.
وی با تاکید بر این که تایید و رد صلاحیت داوطلبان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا طبق اسناد و مدارک خواهد بود و هیچ شخصی بر اساس توصیه و سفارش در هر رده از مسوولیت های دولتی در هر سه قوه نقشی ندارند، تصریح کرد: دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی، نظارتی و قضایی طبق اسناد و مدارک داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بررسی و تایید و یا رد را انجام می دهند.
تأکید بر شفافیت؛ خطقرمز جدید انتخابات شوراها در مازندران
رییس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات مازندران با اشاره به نارضایتی عمومی از عملکرد برخی اعضای شوراهای شهر و روستا، بر لزوم برگزاری انتخابات شفاف و اخلاقمحور در هفتمین دوره این رقابتها تأکید کرد.
حجتالاسلام علیاصغر زکوی گفت: اگرچه برگزاری انتخابات در کشور تجربه طولانی دارد، اما امروز مردم از برخی اعضای شوراها در مازندران و کشور ناراضی و گلایهمند هستند.
وی با بیان اینکه اختلاس، بیاخلاقی و کمکاری برخی شوراها در سالهای اخیر موجب بیاعتمادی مردم شده، تصریح کرد: ورود افراد با سفارش، تطمیع رایدهندگان یا صلاحیتهای غیرشفاف دیگر پذیرفتنی نیست.
رییس دفتر نظارت بر انتخابات مازندران، کارگیری افراد شایسته در اجرای فرآیند انتخابات را بسیار مهم دانست و از همه دستاندرکاران خواست با حریت و شجاعت فعالیت کنند.
حجتالاسلام زکوی با اطمینانبخشی به مردم و داوطلبان گفت: صیانت از آرای مردم که حقالناس است، وظیفه شورای نگهبان و وزارت کشور بوده و همه دستگاهها امانتدار این اعتماد خواهند بود.
نماینده مجلس: سلامت انتخابات شوراها در گرو اجرای قانون توسط همه دستگاههاست
نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این گردهمایی مسئولیت اعضای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در این شرایط حساس نظام جمهوری اسلامی که دشمن در صدد تضعیف آن است، بسیار مهم دانست و گفت: محقق شدن حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات تاکید و سفارش جدی شخص مقام معظم رهبری است.
عبدالوحید فیاضی افزود: اگرچه بدبینیهایی به دلیل برخی بداخلاقیها، فساد و بیتوجهیها در شوراها وجود دارد، اما این نهاد مظهر خدمت بوده و حضور حداکثری مردم در انتخابات آن، تأکید جدی رهبری است.
وی سلامت انتخابات را منوط به اجرای دقیق قوانین توسط همه دستگاهها از جمله جامعه امنیتی، اطلاعاتی، اجرایی و نظارتی دانست و تأکید کرد: میکروب پول و ثروت در فرآیند انتخابات شوراها باید از بین برود و قانون، تکلیف همه دستاندرکاران است.
نماینده مردم نور و محمودآباد در پایان گفت: در شرایط حساسی که دشمن در صدد تضعیف نظام است، مسئولیت اعضای نظارت بر انتخابات شوراها بسیار مهم و خطیر است.