استاندار تهران با تاکید بر عزم جدی دولت برای افزایش اسقاط خودرو، گفت: تلاش کنیم تا تعادل میان ورودی و خروجی خودروها برقرار شود و روند اسقاط افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصادق معتمدیان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: حمل ونقل عمومی اساساً بر عهده دولت و شهرداریهاست و این ۲ نهاد تکالیف قانونی مشخصی در این حوزه دارند.
وی ادامه داد: سال گذشته ۲۲۰ هزار خودرو جدید پلاکگذاری و وارد چرخه تردد شهر تهران شد و در مقابل، تعداد خودروهای از رده خارجشده، ۳۷ هزار دستگاه بوده است. این اختلاف قابل توجه نشاندهنده فاصله جدی میان ورودی و خروجی خودروها در پایتخت است.
معتمدیان تأکید کرد: عزم دولت بر این است که تعادل لازم میان ورودی و خروجی خودروها برقرار شود و روند اسقاط افزایش یابد.
وی درباره الزامات مربوط به کیفیت تولید خودرو نیز اظهار کرد:طبق تأکیدات اخیر رئیسجمهور و هشدار به خودروسازان، صنعت خودروسازی موظف است محصولات خود را با استانداردهای جدید تطبیق دهد؛ بهگونهای که خودروهای تولیدی ضمن کاهش مصرف سوخت، از نظر آلایندگی نیز مطابق ضوابط باشد.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: اجرای این رویکردها میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و مدیریت تردد در پایتخت داشته باشد.
دولت ترکفعل دستگاهها را پیگیری میکند و آموزش را از تلویزیون گسترش میدهد
وی همچنین گفت: بر اساس گزارشی که در مجلس مطرح شده، حدود بیستوچند دستگاه اجرایی دچار ترکفعل شدهاند و بسیاری از وظایف قانونی خود را پیش نبردهاند. استانداری موضوع را از مسیرهای قضایی پیگیری میکند تا مشخص شود ترکفعلها در کجا رخ داده و هر دستگاه چه اقداماتی باید انجام دهد. در مجموع ۱۷۶ تکلیف برای ۲۱ دستگاه تعیین شده که بخشی از آنها دستگاههای ملی هستند.
به گفته معتمدیان، در سطح استان تهران مسئولیت اصلی بر عهده کمیته اضطرار است و تصمیمات این کمیته باید در جهت مدیریت شرایط کوتاهمدت و جلوگیری از مواجهه مردم با پیامدهای انتشار آلایندگی باشد. در کارگروه مربوطه به ریاست معاون اجرایی، اقدامات خوبی در حال انجام است؛ امروز نیز دکتر عارف اعلام کردهاند که با ورود جدیتر به موضوع، نظارتها افزایش خواهد یافت. تحقق ۱۷۶ تکلیف، نیازمند همکاری همه دستگاهها با عزم جدی است تا این قانون مترقی اجرا شود و مردم آثار آن را ببینند.
وی ادامه داد: در حوزه آموزش نیز، تأکید شده که کلاسها تعطیل نشده و آموزش بهصورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی ادامه دارد. با این حال، کیفیت آموزش مجازی نسبت به آموزش حضوری پایینتر است؛ اما در شرایط اضطرار، انتخاب میان تعطیلی کامل یا تداوم آموزش از راه دور ناگزیر است.
معتمدیان افزود: برای بهبود کیفیت آموزش، پیشنهادی به ریاست سازمان صدا و سیما ارائه شده و جلساتی نیز میان مدیران استانی و مدیر شبکه تهران برگزار شده تا امکان ارائه آموزش تلویزیونی فراهم شود. آموزش تلویزیونی، علیرغم محدودیتهایی که در دوره کرونا هم تجربه شد، مزیت مهمی دارد از جمله هزینهای برای خانوادهها ندارد، در همه نقاط کشور قابل دسترس است و محدودیت پوشش اینترنت یا هزینههای اتصال را ندارد.
وی اظهار کرد: برای خانوادههایی که گوشی هوشمند یا تبلت ندارند، امکان دسترسی فراهم میکند؛ هدف این است که با بهرهگیری همزمان از آموزش مجازی و تلویزیونی، کمترین آسیب به دانشآموزان وارد شود و جریان آموزش حتی در شرایط اضطرار نیز پایدار بماند.
استاندار تهران گفت: ما اکنون در روزهایی هستیم که با آلودگی هوای شدید مواجهایم. در کوتاهمدت، کمیته اضطرار برای کاهش مخاطرات و حفظ سلامت مردم تصمیماتی اتخاذ میکند؛ اما مهمتر از این تصمیمات مقطعی، اجرای اقدامات مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش انتشار آلایندگیهاست.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ مجموعاً ۲۷۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است؛ این در حالی است که تنها در یک سال گذشته و در دولت چهاردهم، بیش از ۳۵۰ هزار خودرو اسقاط شده؛ یعنی عملکرد یکساله بیش از مجموع هفت سال قبل بوده و نشاندهنده عزم جدی دولت در این حوزه است. طبق تکلیف برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۵۰۰ هزار خودرو در کشور اسقاط شود و امیدواریم به این هدف برسیم.
معتمدیان ادامه داد: در حوزه موتورسیکلت نیز طرح اسقاط و ساماندهی وجود دارد. آمار موجود مربوط به سال ۱۳۹۶ است و امیدواریم شهرداری آمارهای جدید را منتشر کند تا بر اساس شرایط بهروز، سیاستگذاری دقیقی انجام شود. آنچه روشن است این است که بیشترین سهم آلایندگی در تهران مربوط به عوامل متحرک است؛ یعنی تاکسیها، خودروهای شخصی، مینیبوسها، اتوبوسها و کامیونتها؛ سهم عوامل ثابت شامل نیروگاهها، پالایشگاهها، صنایع و بخش خانگی و تجاری مجموعاً ۴۱ درصد است.
استاندار تهران افزود: در زمینه موتورسیکلتها، طرح مشترکی با همکاری وزارت نفت نهایی شده که بهزودی در تهران اجرا میشود. در مرحله اول، برای بررسی نقاط قوت و ضعف طرح، ۲۰ هزار موتورسیکلت اسقاط و بهجای آن موتورسیکلت برقی جایگزین خواهد شد. بسته تشویقی نیز در نظر گرفته شده است:
این مسئول اظهار کرد: برای هر موتورسیکلت اسقاطی، مجموعاً یکهزار دلار حمایت شامل ۷۰۰ دلار تسهیلات کمبهره و ۳۰۰ دلار بابت خودِ اسقاط پرداخت میشود.
استانداری روند تعطیلی مدارس را شفاف میکند و بر اجرای قانون تأکید میگذارد
وی این را هم گفت: مبنای تصمیمگیری ما کاملاً بر اساس قانون است و طبق قانون مصوب مجلس، سازمان هواشناسی باید وضعیت پایداری و ناپایداری هوا را مشخص کند و وضعیتهای زرد، نارنجی یا قرمز را اعلام کند. پس از آن، دانشگاه علوم پزشکی باید موضوع را به ادارهکل محیطزیست استان اطلاع دهد تا درخواست برگزاری جلسه اضطراری ارائه شود و تصمیمات ما دقیقاً بر پایه همین گزارشها و وضعیت اعلامشده اتخاذ میشود.
معتمدیان ادامه داد: در این مورد، هیچیک از این الزامات رخ نداده بود؛ هواشناسی وضعیت هشدار لازم را صادر نکرده بود و طبیعتاً مدارس نیز در جایگاهی نیستند که خودسرانه تصمیمگیری کنند. قانون مشخص کرده که تصمیم تعطیلی در کدام مرجع و با چه سازوکاری اتخاذ میشود.
وی افزود: نماینده وزارت بهداشت در کارگروه اضطرار استان تهران دانشگاه علوم پزشکی است؛ اگر وزارت بهداشت نسبت به اظهارات رئیس دانشگاه یا معاون بهداشت نقدی دارد، میتواند نماینده خود را تغییر دهد؛ اما بینظمی و اقدام خلاف قانون پذیرفتنی نیست و اگر تکرار شود، حتماً با آن برخورد خواهد شد.
معتمدیان گفت: ضمن اینکه آن کسی که اظهار نظر کرده مقام ارشد وزارت بهداشت نبوده، بلکه سرپرست یکی از ادارات بوده و صرفاً توصیه کرده است؛ همانطور که ما نیز توصیههای بهداشتی داریم و همواره بر رعایت ملاحظات سلامت، بهویژه برای دانشآموزان، تأکید میکنیم.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه هواشناسی وضعیت هشدار قانونی اعلام نکرده بود، تعطیلی امروز ضرورتی نداشت و ما طبق قانون عمل کردیم.
معتمدیان: رییس جمهور ۶۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی ورزشگاه آزادی تخصیص داد
استاندار تهران در مورد آخرین روند بازسازی ورزشگاه آزادی تهران هم گفت: این موضوع را باید از وزارت ورزش پرسید، زیرا آنها متولی ورزشگاه آزادی در تهران هستند. رئیسجمهور حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی این ورزشگاه تخصیص داده، اما ما در استان هیچ نقشی در مدیریت ورزشگاه آزادی نداریم با این حال، به دلیل اهمیت موضوع، شخصاً پیگیری کردهام.
وی ادامه داد: در بررسیها مشخص شد که برآورد اولیه کمتر از واقعیت بوده و پس از ورود تیمهای فنی، نیاز به مقاومسازی نیز شناسایی شده است. افزودن الزامات مقاومسازی برای تأمین سلامت تماشاگران، روند کار را طولانیتر و هزینهها را بالاتر از ۶۰۰ میلیارد تومان کرده است.
به گفته معتمدیان، از طرفی سیاست دولت تمرکززدایی است و تمایل ندارد بار جمعیتی جدیدی دوباره به تهران اضافه شود، اما با توجه به ظرفیت ۱۰۰ هزارنفری آزادی، بازسازی آن ضروری است.
احتمالاً جمعه جلسه کارگروه اضطرار برگزار میشود
وی افزود: بخش دوم صحبتها مربوط به آلودگی هواست. امروز نیز این پرسش مطرح بوده که چرا با وجود آلودگی، تعطیلی اعلام نشده است. بر اساس قانون مصوب مجلس، کارگروه اضطرار تنها زمانی میتواند تصمیم بگیرد که سازمان هواشناسی وضعیت پایداری یا سکون هوا را اعلام کند (زرد، نارنجی یا قرمز) و پس از اعلام وضعیت، دانشگاه علوم پزشکی درخواست تشکیل جلسه بدهد، دبیرخانه کارگروه، یعنی ادارهکل محیط زیست، جلسه را تشکیل دهد.
به گفته معتمدیان، این بار هیچیک از این مراحل کامل طی نشده است. هواشناسی حتی گزارش شفاهی داده که شب گذشته بارندگی وجود داشته و سرعت باد حدود ۶ متر بر ثانیه بوده است، اما تغییرات ناگهانی در نقشههای هواشناسی باعث شد پیشبینیها دقیق نباشد.
وی اظهار کرد: قانون مشخص کرده که تصمیمات باید بر اساس روند قانونی باشد و ما هم دقیقاً طبق قانون عمل کردهایم. در هفتههای گذشته که وضعیت بنفش داشتیم، اقدامات لازم انجام شد. اکنون وضعیت در «حد مرز» است. هرجا اختیار قانونی داشتهایم، به نفع مردم تصمیم گرفتهایم؛ مثل افزایش دورکاری یا کاهش دو ساعته ساعات کاری اصناف.
استاندار تهران گفت: شرایط جوی مدام تغییر میکند و مدلهای پیشبینی هم بهروز میشوند؛ بنابراین نمیتوان هواشناسی را مقصر دانست. طبق پیشبینیها، از بعدازظهر امروز ممکن است غلظت آلایندهها افزایش یابد و چند روز آینده نیز وضعیت حساس باشد.
وی یادآور شد: احتمالاً جمعه جلسه کارگروه اضطرار برگزار میشود تا درباره اقدامات لازم تصمیمگیری شود؛ از جمله دورکاری، غیرحضوری شدن دانشگاهها، مدارس، طرح زوج و فرد یا تغییرات در طرح ترافیک.