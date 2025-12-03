به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی فارس گفت: این افراد به ۱۶۶ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند و در سرقت‌های مسلحانه هم ۴۴ درصد کاهش ثبت شده است و همچنین در جرایم قتل حدود ۳۰ درصد کاهش داشته‌ایم

سردار ملکی با تأکید بر شناسایی و بازداشت سارقانی که پس از ارتکاب جرم به استان‌های دیگر متواری می‌شوند خاطرنشان کرد: بسیاری از سارقان در استان‌های مرزی و دیگر نقاط کشور ردیابی و دستگیر شده‌اند.

وی افزود: از ابتدای امسال سرقت در استان ۱۳ درصد کاهش و کشفیات پلیس ۲۰ درصد افزایش داشته است.

سردار ملکی همچنین از کشف محموله‌های سنگین مواد مخدر در ورودی‌های استان خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته چند محموله ۴۰۰ و ۵۰۰ کیلویی کشف شده است.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به تمرکز پلیس بر کنترل خودرو‌های شوتی و قاچاقچیان کالا تصریح کرد: بیش از ۳ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده که جهشی ۱۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین حدود ۱۶ هزار خودرو شوتی یا دارای تغییر وضعیت توقیف شده است.»

فرمانده انتظامی فارس درباره پرونده سارقان طلا‌های مردم گفت: سارقان در قم زمین‌گیر و دستگیر شدند و از حدود ۸۰ میلیارد تومان اموال سرقتی، تاکنون ۵۰ میلیارد تومان به مال‌باختگان بازگردانده شده و پیگیری برای استرداد مابقی ادامه دارد.