به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این اطلاعیه آمده است، زمان‌بندی انتخاب کاروان: شنبه ۱۵ آذر، ساعت ۱۰ صبح واجدین ده روز اول پیش‌ثبت‌نام از استان‌های: خراسان رضوی، گلستان، آذربایجان شرقی‌وغربی، اردبیل، خوزستان، فارس، هرمزگان، کردستان، البرز، سمنان، همدان، مرکزی، گیلان.

یکشنبه ۱۶ آذر، ساعت ۱۰ صبح واجدین ده روز اول پیش‌ثبت‌نام از استان‌های:

تهران، خراسان جنوبی‌وشمالی، اصفهان، مازندران، یزد، سیستان‌وبلوچستان، قم، قزوین، زنجان، بوشهر، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد، چهارمحال‌وبختیاری، ایلام و کاشان.

دوشنبه ۱۷ آذر: باقیمانده واجدین مرحله اول و سه‌شنبه ۱۸ آذر: باقیمانده واجدین مرحله دوم.

مهلت انتخاب کاروان برای واجدین شرایط:

تا ساعت ۲۴ روز ۲۲ آذر، پس از این زمان، ظرفیت‌های خالی برای اولویت‌های بعدی آزاد می‌شود.

در این اطلاعیه آمده افرادی که پیش‌ثبت‌نام کرده و وجه را واریز کرده‌اند و ثبت‌نام‌شدگان حج ۱۳۹۹ که انصراف نداده‌اند مجاز به ثبت نام هستمد.

نحوه ثبت‌نام قطعی:

۱. ورود به سامانه My.haj.ir و انتخاب کاروان.

۲. مراجعه به دفتر مدیر کاروان ظرف ۴۸ ساعت برای تحویل مدارک و انجام معاینات پزشکی.

مدارک لازم در دفتر کاروان:

۱. کارت ملی

۲. اصل قبض ودیعه (به جز ثبت‌نامی‌های ۱۳۹۹)

گذرنامه باید تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اعتبار داشته باشد.

هزینه سفر:

پس از انتخاب کاروان، پرداخت مابقی هزینه حداکثر ظرف یک هفته در سامانه لازم است.

هزینه قربانی جداگانه و بعداً اعلام می‌شود.