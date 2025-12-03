شهردار پردیس در نشستی صمیمی با معتمدین نخبگان و نمایندگان محلات این شهر اعلام کرد: آن‌چه امروز در پردیس در حال رخ دادن است، نه فقط یک شعار، بلکه یک تصمیم جدی برای ساختن و تغییر دادن شهر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رضایی شهردار این شهر با بیان اینکه نشست با معتمدین ، نخبگان برای مدیریت شهری پردیس از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: موضوعات و مسائلی که برای مدیران شهر با اهمیت است دقیقاً همان موضوعاتی بود که امروز شما دوستان به عنوان معتمدین مردم مطرح کردید و این نشان می‌دهد اگر حتی مدیری تجربه مستقیم مدیریت شهری نداشته باشد، اما از نظرات مردم، معتمدین و نخبگان استفاده کند، می‌تواند تحول بزرگی ایجاد کند.

رضایی به بعضی از اقدامات مهم و فوری خود از زمان حضورش در شهر پردیس اشاره کرد و افزود: از روز های آینده عملیات عقیم‌سازی، نگهداری و جمع‌آوری سگ‌های ولگرد با پیمانکار جدید آغاز می‌شود تا بخش از دغدغه‌ های شهروندان در این بخش کمتر شود

وی ادامه داد: لایحه تأسیس سازمان مدیریت پسماند شهر پردیس» با پیگیری از استانداری تهران به تصویب رسید و به‌زودی در جهت ساماندهی پسماند شهر اجرایی می‌شود.

شهردار پردیس به یک اقدام مهمی که با همکاری فرمانداری پردیس و اورژانس صورت گرفت اشاره کرد و گفت: بالگرد اورژانس هوایی که دغدغه جدی شهروندان بود، در حال حاضر دو روز در هفته در پردیس مستقر شده است و تلاش می‌شود به‌زودی به صورت تمام‌وقت در شهر حضور داشته باشد.

همکاری نزدیک با شرکت عمران پردیس به نفع مردم

مهدی رضایی با اشاره به اختلاف نظرها در شهرداری و شرکت عمران پردیس بر سر تحویل فازها اظهار داشت: ما نگاه‌ مان را تغییر دادیم و تصمیم گرفتیم با شعار "از مردم، برای مردم" با شرکت عمران به‌عنوان یک مجموعه واحد همکاری کنیم تا فازها هرچه سریع‌تر تحویل شهرداری شود و خدمات‌رسانی فوری در تمام فازها (به‌ویژه فازهای تحویل‌ نگرفته) ارتقا یابد.

تشکیل مستمر کارگروه‌های تخصصی و راه‌اندازی معین محلات

شهردار پردیس تأکید کرد: جلسات هم فکری و هم اندیشی با معتمدین و نخبگان باید به‌ صورت مستمر برگزار شود. همچنین راه‌اندازی سامانه یا شورای "معین محلات" در دستور کار فوری قرار دارد تا ارتباط مستقیم و دائمی میان شهرداری و شهروندان برقرار باشد.

مهدی رضایی در خاتمه اظهار داشت: قطع به یقین با همراهی تک‌تک شما، پردیس نه فقط در استان تهران، بلکه در کل کشور به‌عنوان یک شهر نمونه معرفی خواهد شد.

در جریان این نشست ۳ساعته معتمدین محلات در خصوص موضوعات مهمی همچون پسماند، فعالیت های فرهنگی هنری،کارآفرینی و توانمند سازی شهروندان، هویت شهر، اقتصاد شهر، خدمات شهری، حمل و نقل عمومی و سرانه های هفت گانه در محلات با مدیران شهری بحث و تبادل نظر داشتند .