دو مرکز اندرزگاهی با حضور رئیس دادگستری فارس در زندان داراب به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این طرح ها شامل دو اندرزگاه با سرانههای استاندارد بهداشتی و واجد شاخصهای علمی و روانشناسی در حوزههای اقامتی، امور مددکاری، مرکز فرهنگی و نمازخانه، هواخوریهای مجزا، دفتر امور مراقبین است که برای اجرای آن افزون بر ۷ میلیارد تومان هزینه شده است.
رئیس کل دادگستری فارس گفت: با بهرهبرداری از این طرحهای عمرانی که با حوزه توسعه، ساخت، اصلاح کاربری و بازسازی جامع انجام شده ظرفیت نگهداری زندان ۱۵۰ تخت افزایش یافته است .
حجت الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب برای تفکیک و طبقهبندی مجرمان بر اساس شاخصهای جرم و پرونده شخصیتی و پیشگیری از آسیبهای فردی و رفتاری بستر و سرانهای نوین و استاندارد، فراهم شده است.