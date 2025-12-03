به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی‌نژاد نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رییس شورای مرکزی بنیاد مسکن در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه تملک چهار هزار هکتار زمین در قالب نهضت ملی مسکن و اعطای ۱۷ هزار و ۶۰۰ قطعه زمین به متقاضیان روستایی خبر خوب این استان است که البته در‌تمامی شاخص‌ها کمک جدی استانداری آذربایجان‌غربی را می‌طلبد.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: شاخص ۶۱ درصد اجرای طرح هادی در روستا‌های استان نشان از همبستگی مدیران بنیاد مسکن و فرمانداران است که نشان از رویکرد توسعه محوری در سراسر استان آذربایجان‌غربی است.

رضا رحمانی ادامه داد: خدمت به روستاییان یکی از انقلابی‌ترین امور در راستای محرومیت زدایی است و از این رو همواره در ارتقا این شاخص‌های باید همراه روستاییان بود.