دستگیری عاملان تیراندازی در جشن عروسی دورود
فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری ۲ عامل تیراندازی در جشن عروسی شهرستان دورود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرمانده انتظامی لرستان گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی درجشن عروسی در یکی از محلههای شهرستان دورود، مأموران بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
سردار محمدرضا هاشمیفر افزود: پس از حضور مأموران در محل و تحقیقات میدانی مشخص شد که ۲ نفر در جشن عروسی اقدام به تیراندازی کرده و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شدهاند، بلافاصله با تلاش مأموران متهمان شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر و یک قبضه سلاح جنگی از آنان کشف شد.
فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: تیراندازی در مراسمهای جشن و عروسی از رسمهای غلطی است که بیشتر اوقات باعث وقوع حوادث تلخ و ناگوار میشود و به همین جهت پلیس قاطعانه با خرید و فروش و نگهداری سلاحهای غیر مجاز و تیراندازیهای نامتعارف برخورد خواهد کرد و شهروندان محترم در صورت اطلاع از این گونه موارد مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.