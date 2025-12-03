مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرین‌دشت، از ثبت اختراع ملی در حوزه ابزار‌های تخصصی سفال و سرامیک از سوی یکی از هنرمندان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احسان حسنی نژاد گفت: ابراهیم سلکی، هنرمند سفالگر که سابقه‌ای طولانی در تولید ابزار‌های کارگاهی ویژه این هنر دارد، ابزار نوآورانه‌ای را با عنوان ابزار برش مورب گل رس طراحی، تولید و با شماره ۱۱۳۳۳۱ در اداره اختراع و ثبت مالکیت‌های معنوی قوه قضاییه به نام خود ثبت کرد.

او ادامه داد: این دستگاه با بهره‌گیری از ساز و کار نقاله‌ای مستطیلی، امکان تنظیم پیوسته زاویه سیم برش از یک تا ۶۵ درجه را با دقت چند دهم درجه برای هنرمند فراهم می‌کند.

حسنی نژاد افزود: چنین قابلیتی تاکنون در هیچ ابزار مشابه داخلی یا خارجی وجود نداشته است و نمونه‌های موجود تنها سه زاویه ثابت ۳۰، ۴۵ و ۶۰ درجه را ارائه می‌دادند.

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرین‌دشت بیان کرد: این ابزار جدید به‌گونه‌ای طراحی شده است که هنرمند می‌تواند زاویه سیم برش را به‌صورت دلخواه تنظیم کرده و با قرار دادن ابزار در لبه اسلب گل و حرکت موازی با آن، برشی کاملاً دقیق و مورب ایجاد کند که این ویژگی کاربردی، خصوصاً برای تکنیک‌های دست‌ساز، ساخت حجم‌ها و ظروف چندضلعی و نیز طراحی‌های با هندسه پیچیده اهمیت زیادی دارد.

او با تقدیر از تلاش‌های این هنرمند زرین دشتی گفت: تمام مراحل طراحی، ساخت و آماده‌سازی این ابزار در کارگاه تولید ابزار‌های تخصصی مهندس سلکی انجام شده است و طبق برنامه‌ریزی‌ها، حداکثر تا نیمه دی امسال این محصول در اختیار عموم هنرمندان و کارگاه‌های سفال و سرامیک قرار خواهد گرفت.