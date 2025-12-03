به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: از ابتدای امسال شعب تعزیرات حکومتی استان به ۱۸ هزار و ۶۶۱ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: از این تعداد پرونده ۱۲ هزار و ۴۷۷ فقره پرونده با محکومیت هزار و ۸۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، پنج هزار و ۱۴۸ فقره پرونده با محکومیت ۱۶ هزار و ۶۴۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و هزار و ۳۶ فقره پرونده با محکومیت ۴۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان می‌باشد که در مجموع رسیدگی به این پرونده‌ها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۱۷ هزار و ۷۲۷ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نجف زاده همچنین از صدور مجازات‌های غیر نقدی از قبیل ضبط کالا‌ها و ارز قاچاق و خودرو‌های حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمپ واحد‌های متخلف، نصب پارچه و ممهور نمودن پروانه واحد‌های متخلف به مهر تخلف، حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

به گفته نجف زاده واحد‌های گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی با حضور دستگاه‌های نظارتی و متولیان بازار از ابتدای امسال ۲ هزار و ۲۸۴ اکیپ گشت تشکیل و از تعداد ۱۳ هزار و ۳۱۴ واحد بازرسی و در فرایند این بازرسی‌ها به پنج هزار و ۴۰۲ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی استان به پرداخت ۳۲۹ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و با شماره تلفن ۱۲۴ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش نمایند.