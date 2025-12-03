به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه داستانی و ماجراجویی فضایی «گمشده در فضا»، محصول سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، فصل اول و دوم، با کیفیت ۴K-HDR از شبکه فراتر پخش می‌شود.

«گمشده در فضا»، چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه فراتر پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰، بازپخش می شود. همچنین بازپخش هفتگی آن شنبه و یکشنبه، ساعت ۱:۰۰ بامداد، یکشنبه و دوشنبه، ساعت ۱۹:۰۰، دوشنبه و سه‌شنبه، ساعت ۴:۰۰ صبح و سه‌شنبه و چهارشنبه، ساعت ۹:۱۵ روی آنتن می‌رود.

این مجموعه با ارائه جلوه‌های ویژه بصری و داستانی جذاب، مخاطبان را در سفری هیجان‌انگیز به دنیای ناشناخته فضا همراه می‌کند و تجربه‌ای متفاوت از تلویزیون با کیفیت ۴K-HDR ارائه می‌دهد.

مستند «سارا»، با روایتی متفاوت از یک زن آمریکایی چهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ،۸:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

مستند «سارا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین همایونفر، روایتی از زندگی یک زن در آمریکای لاتین است که از دل تاریکی به روشنایی و نور می‌رسد.

این مستند محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.

«شارح حدیث آفتاب»، که به شرح زندگی و جایگاه فقهی، علمی و فرهنگی آیت الله علی کریمی جهرمی، از مراجع عظام تقلید می‌پردازد، پنجشنبه سیزدهم آذر ساعت ۱۹، از شبکه چهار پخش می شود.

مستند «شارح حدیث آفتاب»، به کارگردانی رضا عباسی، به زندگی فقیه و مرجع تقلید برجسته‌ای می‌پردازد که در دروس خارج فقه و اصول فقیهان نامدارِ روزگار خود تلمذ کرد و از زمره شاگردان برجسته و مورد توجه مراجع عظام وقت شد. او با امداد الهی، در همان دوران جوانی به درجه رفیع اجتهاد نایل آمد.

در این مستند نشان داده شده است که چگونه حضور مستمر و عالمانه ایشان در درس آیات عظام سیّد محمود هاشمی شاهرودی، سیدمصطفی محقق داماد، میرزا هاشم آملی و شیخ مرتضی حائری، از وی فقیهی مدقق ساخت. همچنین در فیلم روشن می‌شود که معظم‌له سالیان طولانی در محضر سیدروح‌الله خمینی (ره) و آیت‌الله محمد علی اراکی (ره) بهره برد و ۲۶ سال در درس خارج فقه آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی (ره) شرکت داشت؛ توجه خاص مرحوم گلپایگانی (ره) به ایشان، در تقریظ‌هایی که بر آثار فقهی وی نوشته‌اند کاملاً مشهود است.

در این مستند بر این نکته تأکید شده که این فقیه گرانقدر، بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب ارزشمند در حوزه‌های مختلف معارف اسلامی از فقه و تفسیر تا شرح حدیث، سیره، تراجم و اخلاق به رشته تحریر درآورده‌اند که برخی از آثارشان نیز بار‌ها تجدید چاپ شده و به زبان‌های مختلف ترجمه گردیده است؛ خوشبختانه برخی از این آثار در این فیلم به وسیله استاد معرفی شده‌اند.

فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» به تهیه‌کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار است که در آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره برجسته علوم انسانی و هنر ایران به تصویر کشیده می‌شود.

مجموعه مستند «آئینه عمر»، پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹، از شبکه چهار پخش و جمعه‌ها ساعت ۱۲:۳۰، بازپخش می‌شود.

فیلم سینمایی «تا خورشید می‌تپد»، به کارگردانی «فیلیپ پتیه»، محصول ۲۰۲۲ فرانسه، از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم، با بازی «سوان آرلو»، «سارا آدلر» و «گرگوار استرمن»، روایتی ساده و عمیق از پایداری، همبستگی و قدرت تغییر‌های کوچک است.

این اثر داستان مردی به نام «مکس» را روایت می‌کند که سال‌هاست در انتظار اقدام شهرداری برای تبدیل یک زمین بایر به فضای سبز عمومی است؛ اما وقتی که از شهرداری ناامید می‌شود، خودش دست به کار می‌شود و با کمک دوستانش، نهال امید را در دل خاک خشک می‌کارد.

«تا خورشید می‌تپد»، جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۶۷ دقیقه، از شبکه تهران پخش می‌شود.

شبکه نمایش نسخه ری‌مستر و با کیفیت فیلم اکشن و نفس گیر «تعقیب کوبنده»، پخش می کند.

فیلم سینمایی «تعقیب کوبنده»، به کارگردانی پیتر برگ، جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۷ پخش می‌شود.

شبکه نمایش سیما، به منظور ارائه با کیفیت آثار سینمایی، اقدام به ری‌مستر کردن فیلم سینمایی «تعقیب کوبنده» کرده است. در این فرایند، نسخه Full HD فیلم استخراج شده و ضمن انجام آماده‌سازی، دوبله فارسی بر روی نسخه با کیفیت برتر میکس مجدد شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک شکارچی جایزه‌بگیر به نام بک که برای پیدا کردن پسر کارفرمای خود به نام تراویس به آمازون فرستاده می‌شود. اما بک به زودی با گروهی از افراد به ریاست فردی ظالم به نام هچر رو‌به‌رو می‌شود که به دنبال گنج گرانبهایی هستند که در اختیار تراویس قرار دارد. حال بک و تراویس باید برای نجات جان خود با هم متحد شده و…

ستارگانی همچون دوئین جانسون، شان ویلیام اسکات، رزاریو داوسون، کریستوفر واکن، ایون برمنر و ارنی ریس جونیور در این فیلم­ به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «تعقیب کوبنده» پس از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی متعدد، موفق شد برنده ۲ جایزه از جمله جایزه بهترین گروه بدلکار و نامزد دریافت ۳ جایزه دیگر نیز شود که از میان آنها می‌توان به نامزدی جایزه بهترین مبارزه اشاره کرد.