فرماندار ماکو بر نقش‌آفرینی خیرین در تقویت سرمایه اجتماعی و حمایت از زیرساخت‌های انسانی و فرهنگی شهرستان تأکید کرد و گفت: خیرین پایه‌های پنهان اما استوار توسعه‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛شهلا تاج‌فر در همایش مهر ماندگار در ماکو با اشاره به نقش خیرین و مشارکت‌های مردمی در توسعه اظهار کرد: اراده و انسانیت خیرین چراغی پایدار در مسیر پیشرفت جامعه است.

تاج‌فر، مشارکت خیرین را رویکردی مبتنی بر اعتماد عمومی و آگاهی اجتماعی توصیف کرد و افزود: این رویکرد زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد فرصت‌های نوین برای نسل‌های آینده است.

به گفته وی، توسعه پایدار زمانی تحقق می‌یابد که مردم و نهادهای مدنی در کنار حاکمیت، در مسیر رشد و عدالت همراه شوند.

تاج‌فر تأکید کرد: هر اقدامی با مشارکت مردمی و نهادهای مدنی انجام شود، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

فرماندار ماکو افزود: این شهرستان با داشتن خیرینی فعال و دغدغه‌مند، ظرفیت بالایی برای توسعه پایدار و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و باید این ظرفیت به‌صورت هوشمندانه مدیریت و هدایت شود تا اثرات آن در تمامی حوزه‌ها دیده شود.