به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمدرضا اصغری روز چهارشنبه در مراسم آغاز همزمان دهمین کاروان ترویجی در ارومیه و ۱۹ شهر دیگر استان گفت: این برنامه با عنوان «خاک سالم، شهر سالم» توسط بخش آموزش و ترویج جهاد کشاورزی و با مشارکت کارشناسان، تولیدکنندگان و محققان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش حیاتی خاک به‌عنوان منشأ تولید غذا، مادر طبیعت و پایه امنیت غذایی افزود: برای جلوگیری از تخریب خاک و حفاظت از آن، نیاز به هم‌افزایی عمومی و توسعه آموزش‌های ترویجی است، چرا که آموزش نقش کلیدی در انتقال یافته‌ها ایجاد حساسیت و انتقال یافته‌ها و ارائه برنامه‌های لازم برای حفاظت از خاک و مدیریت خاک دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: کشاورزان پیشرو و کارشناسان باید با تولید محتوا و معرفی فناوری‌های نوین، سایر بهره‌برداران را در مسیر حفاظت از خاک یاری کنند.

بیتا احمدیان مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی نیز در این مراسم گفت: همزمان با روز جهانی خاک، برنامه دهمین کاروان ترویج بهره‌وری کشاورزی با میزبانی شهرداری‌ها در ۲۰ شهرستان استان و با میزبانی شهردارها برگزار شده است.

وی با بیان اینکه این کاروان بزرگترین گردهمایی در کشور است که با هدف تبیین اهمیت و کارکردهای خاک برگزار می‌شود، ادامه داد: لازم است این میراث عظیم را به صورت صحیح و سالم به آیندگان انتقال دهیم.

احمدیان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این کاروان جریان‌سازی اجتماعی برای نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت، احیا و بهره‌برداری صحیح از منابع خاک است.

وی یادآوری کرد: در این کاروان، اکیپ‌های فنی و تخصصی شامل محققان مرکز تحقیقات و کارشناسان بخش‌های تخصصی در شهرستان‌ها حضور داشته و به ارائه آموزش‌ها و راهکارهای علمی در زمینه مدیریت منابع خاک می‌پردازند.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان با اشاره به موضوعات طرح شده در قالب این کاروان‌ها اضافه کرد: نقش و اهمیت خاک در امنیت غذایی و الگوی کشت، عوامل شهری آلوده‌کننده و تخریب‌کننده خاک، اثرات خاک ناسالم بر سلامت شهر و شهروندان و راهکارهای حفاظت و احیای خاک در این کاروان‌ها مطرح و درباره اهمیت آنها گفت و گو می‌شود.

وی اضافه کرد: این رویداد ملی، فرصتی برای ارتقای آگاهی عمومی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی در راستای حفاظت از خاک و توسعه پایدار کشاورزی در استان آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود.