در احکامی اعضای هیأتهای نظارت آبادان و خرمشهر برای انتخابات شورای شهر و روستا اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان خوزستان، با اعلام تعیین و صدور احکام اعضای هیأتهای نظارت شهرستانی، توضیحاتی کامل درباره ساختار نظارت بر انتخابات شوراها ارائه داد.
فرشاد ابراهیمپور اظهارکرد: فرآیند انتخاب اعضای هیأت نظارت در تمامی شهرستانهای استان خوزستان به پایان رسیده و احکام پنج عضو هیأت نظارت هر شهرستان، شامل یک رئیس و چهار عضو، صادر شده است. این افراد از میان معتمدین هر شهرستان انتخاب شدهاند و از امروز رسماً فعالیت خود را آغاز میکنند.
وی با اشاره به اهمیت این انتخابات، افزود: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ یازدهم اردیبهشتماه سال آینده در سراسر کشور برگزار میشود. براساس قانون، نظارت بر این انتخابات بر عهده مجلس شورای اسلامی است؛ موضوعی که این انتخابات را از سایر انتخابات سراسری کشور متمایز میکند.
رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان خوزستان در تشریح ساختار قانونی نظارت بر انتخابات شوراها، گفت: طبق قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور، نظارت بر این انتخابات از سطح ملی تا محلی در ساختاری کاملاً مشخص انجام میشود. در سطح ملی، هیأت مرکزی نظارت متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.
او ادامه داد: در سطح استان نیز هیأت عالی نظارت با حضور سه نفر از نمایندگان استان و به انتخاب هیأت مرکزی نظارت شکل میگیرد. این هیأت مسئولیت هدایت امور نظارتی و تشکیل هیأتهای نظارت شهرستانی را بر عهده دارد.
ابراهیمپور در ادامه تأکید کرد: بر همین اساس، در تمامی شهرستانهای خوزستان، هیأتهای نظارت شهرستانی با ترکیب پنج نفره تعیین شده و احکام آنها صادر شده است. از این مرحله به بعد، تمام فعالیتهای نظارتی در سطح شهرستانها تحت نظر این هیأتها انجام خواهد شد.
رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل ساختار نظارتی در استان، آمادگی کامل داریم تا روند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در چارچوب قانون، با دقت، سلامت، و بیطرفی کامل دنبال کنیم.
احکام پنج عضو هیأت نظارت هر شهرستان، شامل یک رئیس و چهار عضو، صادر شده است که به شرح زیر است:
اعضا هیات نظارت شهرستان آبادان:
سهاد جادری (رییس)
قاسم فیاضی (عضو)
علی حکمت (عضو)
ناجی یاسینیان (عضو)
عبدالله مقدم (عضو)
اعضای هیات نظارت شهرستان خرمشهر:
مرتضی کرمزاده (رییس)
نجم عبیدزاده مفرد
عبدالعزیزخرمی
عقیل مطوریانپور
فاضل ظهیری