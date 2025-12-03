معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با اشاره به شکست طرح بزرگ دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: تلاش‌ها و هزینه‌های ۲۰ ساله دشمن، ظرف مدت ۱۲ روز با تلنگری محکم از بین رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «محمدجعفر اسدی» در بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که امروز (چهارشنبه) در دانشگاه علون و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد امام (ره) و شهدا، اظهار داشت: ما استقلال، آزادی، شرف، دین و تمامیت ارضی را مدیون امام خمینی (ره) هستیم.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در ادامه با اشاره به تفاوت نیرو‌های مسلح ایران با نیرو‌های مسلح سایر کشورها، خطاب به دانشجویان گفت: شما دانشجویان عزیز برای حفاظت از وطن، دین، شرف و مردانگی به این مکان مقدس آمدید. نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با همه نیرو‌های مسلح در کره زمین تفاوت دارند.

وی با بیان اینکه در دنیای عجیبی زندگی می‌کنیم، تصریح کرد: قانونی که امروز در دنیا مشاهده می‌کنیم، قانونی شبیه قانون جنگل است و هر که قوی‌تر است، به خود حق زورگویی می‌دهد؛ نمونه این موضوع را در اقدامات ترامپ و فشار بر کشوری مانند ونزوئلا می‌بینیم.

سردار اسدی ادامه داد: الحمدلله امام (ره) ما را از سلطه قدرت‌ها نجات داد. در کره زمین، هیچ کشوری به مستقلی و آزادی کشورمان وجود ندارد. امروز می‌بینیم که در جهان همه باید از قدرت‌های زورگو تبعیت کنند یا نوچه آن‌ها باشند. برخی کشور‌ها نیز به‌عنوان «گاو شیرده» برای آنها هستند، مانند کشوری مسلمان که ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز از آن غارت می‌شود.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا سپس با مرور تاریخچه انقلاب شکوهمند اسلامی و شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بیان کرد: دشمنان انقلاب، با این شعار مخالف بوده و همچنان در پی سلطه بر این کشور هستند.

وی به بیان خاطراتی از دوران قبل از انقلاب پرداخت و گفت: یک گروهبان آمریکایی در ایران، در فیش حقوقی‌اش «حق توحش» دریافت می‌کرد؛ زیرا آمریکایی‌ها معتقد بودند که میان انسان‌های وحشی زندگی می‌کند! با کمال تأسف، برخی در داخل هم این توهین را می‌پذیرفتند. آمریکایی‌ها حتی در امور فنی نیز به ما اعتماد نمی‌کردند و اجازه نمی‌دادند که تجهیزات خریداری‌شده را خودمان اداره کنیم.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء با بیان اینکه امروز قریب به نیم قرن است که در برابر قدرت‌های زورگوی جهانی ایستاده‌ایم، افزود: شما دانشجویان عزیز، جوانان شجاع این کشور هستید که آمده‌اید تا در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی خدمت کنید. نیروی هوایی‌ای که در هشت سال دفاع مقدس فهمید باید روی پای خود بایستد و دوست و دشمن را شناخت.

سردار اسدی در ادامه با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه و عملیات «وعده صادق ۳»، عنوان کرد: دشمنان ما در حال مضمحل‌شدن هستند. من اضمحلال کشور‌های زورگو را با چشمان خود می‌بینم. نمونه آن، شکست پروژه عظیم دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است.

وی ادامه داد: به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، آن‌ها ۲۰ سال طراحی، سرمایه‌گذاری و تلاش کردند. از سال ۲۰۰۶، یک آموزشگاه در تل‌آویو گذاشتند که هر دو ماه، ۱۰۰ نفر فارغ‌التحصیل زبان فارسی داشت. آن‌ها زبان فارسی یاد می‌گرفتند و سپس جاسوسی، عملیات تخریب و کار با پهپاد‌ را آموزش می‌دیدند. قریب ۲۰ سال زحمت کشیدند و هزینه کردند، اما همه این‌ها در ظرف ۱۲ روز با یک تلنگر محکم از بین رفت؛ چون روی پای خودمان ایستادیم. شما در این ۱۲ روز، به آن‌ها سیلی محکمی زدید که همه دنیا آن را فهمیدند.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء در ادامه، خدمت به مردم و کشور در نیروی هوایی ارتش را وظیفه‌ای خطیر دانست و بر ادامه مسیر استقلال و پیشرفت با تکیه بر جوانان غیرتمند کشور تأکید کرد.

سردار اسدی سپس با اشاره به هدف زندگی بشر اظهار داشت: دنیا جای ماندن نیست و همه برای آزمایش آمده‌ایم. خداوند به ما می‌فرماید «ارجعی»؛ این بازگشت، به سوی خداست که ما را آفریده و بهشت بی‌نظیری برای‌مان تدارک دیده است. در این دنیا، بهشت واقعی قابل وصف نیست و آنچه توصیف می‌شود، تنها جلوه‌ای نزولی از آن است.

وی به مقام شهدا اشاره و خاطرنشان کرد: خداوند شهدا را استتار کرده است؛ زیرا جایگاه اصلی آنها در این دنیای محدود، ما نیست. آنچه از نورشان می‌بینیم، تنها پرتوی است که از حجاب الهی عبور کرده است. اگر کسی معرفت پیدا کند، در جهان دیگر می‌تواند شهیدان بزرگی مانند ستاری، صیاد شیرازی و سلیمانی را در کمال شکوه ببیند.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء گفت: دنیا فریبنده است. نفس اماره از درون و شیطان از بیرون، ما را فریب می‌دهند تا از مسیر خدا منحرف شویم. هر انسانی «ولی» دارد. اگر ولی خود را الله قرار دهیم، از تاریکی‌ها به نور می‌رویم. نور، توانایی تشخیص خوب از بد و دشمن از دوست را می‌دهد؛ اما اگر ولایت الله را نپذیریم، طاغوت ولی ما خواهد شد و ما را از نور به تاریکی‌ها می‌کشانَد.

سردار اسدی با اشاره به ضرورت تهذیب نفس برای رسیدن به تعالی انسانی، بیان کرد: ما اگر بخواهیم واقعاً انسانی پاک شویم، اول باید سراغ نفس خود برویم. اگر توانستیم نفس خود را تزکیه کنیم، می‌توانیم بر همه موجودات عالم مسلط شویم.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء در ادامه با تجلیل از شجاعت خلبانان نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: انصافاً شجاعت‌هایی که در دوران دفاع مقدس از خلبان‌هایمان مشاهده کردیم، در دنیا بی‌بدیل است.

وی به عملیات‌های دقیق و انسانی خلبانان ایرانی اشاره و عنوان کرد: خلبان‌های ما از پدافند‌های قوی عراق عبور می‌کردند و آن‌قدر مردانگی داشتند که اگر می‌دیدند، فردی غیرنظامی در نزدیکی هدف حضور دارد، زیر آتش پدافند، صبر می‌کردند تا آن شخص دور شود و سپس مأموریت خود را انجام می‌دادند؛ این شرف و انسانیت است و انصافاً مردم بسیار خوبی داریم.

سردار اسدی در ادامه به خاطره‌ای از کمک یک ارتشی به مجروح دشمن اشاره کرد و گفت: یکی از نیروهای دشمن مجروح شده بود و برادری ارتشی، او را بر پشت خود حمل کرد تا به درمانگاه برساند؛ اما در طرف مقابل، ببینید که دشمنان ما چگونه رفتار می‌کنند؟

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء افزود: اگر این جسارت و مردانگی را نداشتیم، اگر همین سلاح‌ها را نداشتیم، اگر این جوان‌های غیور نبودند، اگر این مردانگی و وحدت نبود و اگر این ولی فقیه بالای سر این قضیه نبود، وضعیت ما هزار برابر از غزه بدتر بود.

وی تصریح کرد: دشمنان ما نامرد و پَست هستند؛ آن‌ها برای بچه بی‌گناه، زن بی‌گناه، بیمارستان، مسجد و کلیسا هم احترام قائل نیستند و نمونه‌های بسیاری از جنایاتشان را در غزه دیده‌ایم.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء با نقد نگاه تحقیرآمیز غرب به سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی، خاطرنشان کرد: متأسفانه نهادهایی مثل سازمان ملل، واقعاً متعلق به «ملل» نیستند.

سردار اسدی با اشاره به تغییر معادلات قدرت در جهان، گفت: ابرقدرت سابق شرق (شوروی سابق) فروپاشید و در مورد ابرقدرت غرب نیز بسیاری از صاحبنظران پیش‌بینی می‌کنند که متلاشی خواهد شد؛ مطمئناً ما به قله نزدیک می‌شویم و اگر تکیه‌مان به خدا باشد، از جایی که حسابش را هم نمی‌کنیم، خدا راه خروج و گشایش را نشان می‌دهد.