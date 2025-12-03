نماینده ولی‌فقیه در سپاه با بیان اینکه خداوند، تهدید‌ها را به فرصتی برای اقتدار نظام تبدیل می‌کند، گفت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه با وجود برخورداری از امکانات فراوان، سیلی خورد و با التماس عقب‌نشینی کرد؛ اما در جنگ شناختی اعلام آتش‌بس نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی در اختتامیه پانزدهمین جشنواره مالک اشتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه، با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب مبنی بر اینکه «نگران انقلاب نباشید، انقلاب راه خود را می‌رود، مواظب باشید از امواج انقلاب جا نمانید»، اظهار داشت: طبق وعده الهی، دین خدا شکست‌ناپذیر است و هیچ اراده‌ای بر اراده خدا غلبه نمی‌کند؛ لذا در مواجهه با فتنه‌ها و تهاجمات، خداوند تهدید‌ها را به فرصتی برای اقتدار نظام تبدیل می‌کند و مهم این است که ما سهم خود را در این جهاد پیدا کنیم.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با تبیین مفهوم اشراف الهی و تأثیر آن بر سبک مدیریت، گفت: قرآن کریم می‌فرماید علاوه بر مأموران ثبت اعمال (عتید و رقیب)، خود خداوند نیز بر آنچه از دیدگان دیگران پنهان است، اشراف دارد. اگر مدیران و فرماندهان ما باور کنند که در محضر خدا هستند و او نه‌تنها اعمال، بلکه نیات را می‌بیند و ضبط می‌کند، سبک زندگی، مدیریت و گزارش‌دهی آنها متحول خواهد شد.

وی با بیان اینکه تکلیف‌گرایی شاخصه اصلی مؤمن انقلابی است، افزود: برای رسیدن به سعادت باید محور زندگی را بر مدار تکلیف قرار دهیم؛ اما عمل به تکلیف، متوقف بر تکلیف‌شناسی است و شناخت تکلیف نیز بدون درک صحیح از واقعیت‌ها ممکن نیست؛ چرا که واقعیت‌های مختلف همچون جنگ سخت، نرم یا شناختی، تکالیف متفاوتی را دیکته می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به شکست دشمن در نبرد‌های میدانی اخیر خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه با تمام امکانات آمد؛ اما سیلی خورد و با التماس عقب‌نشینی کرد؛ اما باید هوشیار باشیم که دشمن در جنگ شناختی اعلام آتش‌بس نکرده است.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با هشدار نسبت به خطر نفاق داخلی گفت: وقتی قرآن از عذاب منافقین سخن می‌گوید، منظور صرفاً گروهک‌های تروریستی اصطلاحی نیست، بلکه شامل کسانی است که ایمانشان به نفاق آلوده شده است و این خطر در جنگ شناختی که از داخل و بیرون ما را تهدید می‌کند، جدی‌تر است.

وی با بیان اینکه اشراف نباید به یک سلسله‌گزارش‌های کمّی و انباشت صفحات تبدیل شود، تصریح کرد: من نگرانم که کمیت‌ها از کیفیت‌ها کاسته باشند؛ اشراف باید هدفمند باشد و به مثابه یک معاینه دقیق عمل کند تا نشان دهد که سازمان و نیرو‌ها چقدر به اهداف واقعی یعنی رشد انسانی و ارتقای معنوی نزدیک شده‌اند؛ نه اینکه صرفاً آمار برگزاری کلاس‌ها و جلسات را ارائه دهد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر خطرات جنگ شناختی و تلاش دشمن برای تحریف واقعیت‌ها، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بصیرت در شناخت واقعیت‌های خارجی را بسیار حیاتی می‌دانند؛ چرا که دشمن در جنگ شناختی تلاش می‌کند با واقعیت‌سازی کاذب، ما را به عکس‌العمل‌های اشتباه وادار کند و اینجاست که اشراف صحیح باید به کمک فرمانده بیاید تا واقعیت را از فریب تشخیص دهد.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با انتقاد صریح از هرگونه عدم صداقت در گزارش‌ها گفت: دروغ‌گفتن حرام است؛ اما دروغ‌نوشتن و گزارش خلاف واقع دادن به سلسله‌مراتب ولایت، گناهی بزرگتر و نابخشودنی است؛ زیرا تصمیم‌سازی‌های کلان بر اساس این گزارش‌ها انجام می‌شود.

وی با تقدیر از زحمات انجام‌شده، اما ناکافی دانستن آن‌ها، یادآور شد: موفقیت‌های کسب‌شده نباید ما را راضی کند؛ ما باید دائماً خود را با تراز‌های الهی و انتظارات امام زمان (عج) بسنجیم و بدانیم که معنویت با بخشنامه و کلاس حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند سیره عملی و باور قلبی به مبدأ و معاد است.