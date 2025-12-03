

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مقام علمی کنوانسیون سایتیس در ایران گفت: این پروپزال به پیشنهاد امریکا و کانادا تهیه شده بود و از حمایت جدی کشور‌های عربی و حتی چین روبه رو بود که در صورت تحقق آن تجارت این گونه قانونی اعلام می‌شد.

اصغر مبارکی افزود: ما هم اکنون در کشور با مشکلات جدی از جمله قاچاق این گونه ارزشمند روبه رو هستیم و تصویب این پروپزال می‌توانست آینده این گونه ارزشمند و بسیاری از گونه‌های دیگر از پرندگان شکاری را با مشکلات جدی روبه رو کند.

وی گفت: حمایت‌های ریاست محترم سازمان و حضور یک تیم کامل در این اجلاس بین المللی برای ما این امکان را به وجود آورد تا بتوانیم رایزنی‌های جدی در این خصوص با کشور روسیه و کشور‌های افریقایی و اروپایی برای کسب رای منفی به این پروپزال انجام گیرد و این اقدام در نوع خود بی نظیر بود.

مبارکی با اشاره به احتمال طرح دوباره این پروپزال در کوپ بعدی در ۴ سال اینده، تصریح کرد: ما باید اقدامات اجرایی و کنترلی خود را قوی کنیم و با حفاظت هرچه بیشتر و دقیق‌تر کنترل لازم برای جلوگیری از قاچاق این گونه داشتیم باشیم.

شاهین پرگرین به عنوان سریع‌ترین پرنده روی سیاره زمین شناخته می‌شود که با سرعت ۶۴ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت پرواز می‌کند و برای شکار طعمه خود می‌تواند با سرعت ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت شیرجه بزند.