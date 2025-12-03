آغاز رزمایش دو روزه الیبیتالمقدس
رزمایش دو روزه الیبیتالمقدس از امروز چهارشنبه آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ فرمانده سپاه کربلا هدف این رزمایش را تقویت سطح توان تخصصی، آمادگی رزمی و افزایش انسجام نیروهای بسیجی در مواجهه با تهدیدات دشمنان و عوامل اخلالگر امنیت دانست و گفت: بخشهای مختلف رزمایش شامل تمرینات رزم در جنگل، دفاع از کوی و برزن، پدافند ساحلی، مقابله با تهدیدات داخلی، امداد و نجات، مردمیاری و نیز آموزشهای خودحفاظتی خواهد بود.
سردار موحد افزود: در این رزمایش نظم، انضباط و اقتدار ۱۴۰ گردان بیتالمقدس و کوثر و همچنین توان فرماندهی و مدیریت ردههای مختلف سپاه کربلا بهصورت میدانی ارزیابی و به نمایش گذاشته میشود.
او با بیان اینکه این رزمایش، بخشی از برنامههای سالانه ارتقای امنیت و آمادگی عملیاتی در سطح استان است، ادامه داد: این رزمایش با هدایت قرارگاه دفاعی و امنیتی امام هادی (ع) و با مشارکت گسترده گردانهای بیتالمقدس و کوثر در سراسر استان اجرا میشود.