به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با تمهیدات بانک مرکزی در راستای رفع نیاز متقاضیان، برنامه حراج انواع قطعات سکه بانک مرکزی، دوشنبه هفته آینده ۱۷ آذرماه در مرکز مبادله انجام می‌شود.

بانک مرکزی همچنین در نظر دارد طرح پیش‌فروش قطعات مختلف سکه طلا برای تحویل اسفندماه را نیز هفته پایانی آذرماه در مرکزی مبادله برگزار کند.

جزئیات بیشتر فرآیند دو برنامه حراج و پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی به زودی از طریق مرکز مبادله اعلام می‌شود