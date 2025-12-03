مدیرعامل مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران گفت: کشور با تکیه بر توان متخصصان داخلی در آستانه تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های اثرگذار فناوری لیزر در منطقه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیف‌الله اسدالهی، مدیرعامل مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران با اشاره به برگزاری ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی لیزر، فوتونیک و کوانتوم از ۲۲ تا ۲۵ دی‌ در نمایشگاه بین‌المللی تهران گفت: ایران پیشرفت‌های فراوانی در حوزه‌های صنعتی، پزشکی، انرژی‌های پاک، محیط‌زیست، کشاورزی هوشمند و سنجش‌های دقیق داشته است.

وی اظهار کرد: کشور با تکیه بر توان متخصصان داخلی در آستانه تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های اثرگذار این فناوری در منطقه قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت لیزر به‌عنوان یک فناوری پایه و راهبردی در جهان گفت: اکنون لیزر در بخش‌های مختلف صنعتی، پزشکی، تحقیقاتی و انرژی به‌طور گسترده به کار گرفته می‌شود و نقش حیاتی در توسعه فناوری‌های نوین دارد.

اسدالهی با بیان اینکه ایران توانسته بخش عمده‌ای از تجهیزات لیزری مورد نیاز صنایع را بومی‌سازی کند، افزود: تولید داخلی لیزر‌های صنعتی و پزشکی باعث کاهش وابستگی به واردات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها شده است.

وی خاطرنشان کرد: با بومی‌سازی قطعات می‌توانیم به کشور خدمت کنیم و در این مسیر باید از ظرفیت‌های داخلی برای کمک به بخش‌های مختلف صنعت استفاده کرد.

اسدالهی در ادامه با اشاره به کاربرد لیزر در حوزه‌های صنعتی گفت: لیزر‌های صنعتی ساخت داخل در زمینه‌هایی همچون برش دقیق فلزات، ساخت قطعات حساس، الکترونیک، خودروسازی، پتروشیمی و مخابرات مورد استفاده قرار می‌گیرند و کیفیت بالای این تجهیزات موجب جلب توجه و علاقه کشور‌های منطقه برای همکاری و توسعه پروژه‌های مشترک شده است.

اسدالهی درباره گردهمایی فعالان صنعت لیزر در ایران گفت: فعالان صنعت لیزر در این گردهمایی با یکدیگر آشنا می‌شوند و به حتم از تجربیات هم استفاده خواهند کرد. ظرفیت‌ها در این حوزه باید با هم ادغام شود، زیرا این صنعت جایگاه بزرگی در اقتصاد کشور دارد، بنابراین می‌توان از این ظرفیت برای درآمدزایی و توسعه اقتصادی بهره گرفت.

وی درباره کاربرد فناوری لیزر در حفاظت از محیط‌زیست گفت: فناوری لیزر می‌تواند آلاینده‌های هوا و آب را با دقت بسیار بالا و به‌ صورت لحظه‌ای شناسایی کند و بدین ترتیب مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور را به سطحی نوین ارتقا دهد.

مدیرعامل مرکز ملی لیزر ایران همچنین درباره کاربرد این فناوری در حوزه کشاورزی هوشمند اضافه کرد: لیزر می‌تواند در تشخیص بیماری‌های گیاهان، سنجش رطوبت خاک و کنترل شرایط رشد نقش موثری داشته باشد و همچنین موجب افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف آب شود.

وی همگرایی فناوری لیزر با هوش مصنوعی و فوتونیک پیشرفته یکی از مزایای این فناوری دانست و اظهار کرد: ترکیب این فناوری‌ها موجب ایجاد سامانه‌هایی با سرعت تشخیص، قدرت محاسبه و دقت اندازه‌گیری چندبرابر می‌شود.

اسدالهی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده؛ ایران از پتانسیل و ظرفیت تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای فوتونیک برخوردار است.

وی همچنین از تولید و توسعه انواع لیزر‌های پزشکی در کشور خبر داد و گفت: این تجهیزات شامل لیزر‌های درمانی، جراحی، تصویربرداری و تشخیصی است و موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های درمان و وابستگی به خارج از کشور شده و به زودی قابلیت عرضه در بازار‌های منطقه را خواهد داشت.

مدیرعامل مرکز ملی لیزر ایران درباره توانمندی‌های علمی و صنعتی ایران در حوزه لیزر تاکید کرد: ایران در حوزه تامین نیاز‌های صنعت، پیشرفت‌های فراوانی داشته و مانع از خروج ارز شده است. همچنین در کشور متخصصان فراوانی برای تامین نیاز‌های صنعت آموزش دیده‌اند. با پیشرفت علم و رشد نیازمندی‌ها در حوزه لیزر، این صنعت همواره فعال، پویا و سرآمد خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت لیزر در صنایع حساس همچون هوافضا، رباتیک و الکترونیک گفت: دقت بالای این فناوری در اندازه‌گیری و سنجش، آن را به یکی از ابزار‌های راهبردی تحقیق و توسعه تبدیل کرده است.

وی با اشاره به مزایای برگزاری ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی لیزر، فوتونیک و کوانتوم اظهار کرد: این نمایشگاه فرصتی منحصر به‌فردی برای معرفی دستاورد‌های نوآورانه شرکت‌ها و پژوهشگران ایرانی در حوزه لیزر، فوتونیک و فناوری کوانتوم است و نقش مهمی در گسترش همکاری‌های علمی و صنعتی خواهد داشت. بازدیدکنندگان می‌توانند با تازه‌ترین تجهیزات و فناوری‌های بومی آشنا شوند و مسیر هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع مختلف را تقویت کنند.

اسدالهی تصریح کرد: به اعتقاد کارشناسان و فعالان این حوزه، با توسعه و تجاری‌سازی فناوری لیزر می‌توان سهم بیشتری در اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایجاد کرد و فرصت‌های صادراتی و درآمدزایی را افزایش داد.

مدیرعامل مرکز ملی لیزر ایران خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود و توان متخصصان داخلی، ایران می‌تواند به یکی از قطب‌های منطقه‌ای این فناوری تبدیل شود و جایگاه خود را در اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته تثبیت کند.

اسدالهی برضرورت آموزش فناوری لیزر در مدارس و دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: نسل جوان باید از امروز با فناوری‌های نوین اپتیک و فوتونیک آشنا شود تا آینده این صنعت در کشور شکل گیرد. ایران با سرمایه انسانی توانمند خود می‌تواند به جایگاه شایسته‌ای در رقابت منطقه‌ای دست یابد.

ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی لیزر، فوتونیک و کوانتوم از ۲۲ تا ۲۵ دی‌ در سالن‌های ۷ و ۲۷ نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. در این رویداد جمعی از فعالان حوزه لیزر، فوتونیک و فناوری کوانتوم حضور خواهند داشت و تازه‌ترین دستاورد‌ها و نوآوری‌های داخلی و بین‌المللی در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد