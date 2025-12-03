امروز قیمت دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری با کاهش همراه شد و به ۷۳ هزار و ۶۷۸ تومان رسید، نرخ حواله دلار هم ۷۱ هزار و ۵۳۲ تومان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ با نرخ ۷۳ هزار و ۶۷۸ تومان معامله میشود که نسبت به روز کاری گذشته کاهش را نشان می‌دهد. قیمت حواله دلار نیز به ۷۱ هزار و ۵۳۲ تومان رسید.

در بخش سایر ارزها، اسکناس درهم امارات امروز ۲۰ هزار و ۶۲ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۴۷۷ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت اسکناس یورو در بازار ارزتجاری ۸۵ هزار و ۴۲۱ تومان و حواله یورو ۸۲ هزار و ۹۳۳ تومان تعیین شده است.

بانک مرکزی همچنان در اطلاعیه‌های خود تأکید دارد که هرگونه رفع تعهد ارزی صرفاً از مسیر عرضه در بازار تجاری انجام می‌شود.

از بهمن‌ماه سال گذشته و پس از حذف سامانه نیما، تمامی معاملات صادراتی و وارداتی کشور در بازار ارز تجاری متمرکز شده است؛ سیاستی که دولت هدف از اجرای آن را نزدیک‌سازی نرخ ارز تجاری و آزاد و حذف رانت ارزی اعلام کرده بود.