صبح امروز چهارشنبه حدود ۲۰۰ نفر از مردم که مشکلات قضایی داشتند با مسئولان قضایی دیدار کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار هفتگی مسئولان قضایی استان تهران با حضور دادستان استان و معاونان دادستانی برگزار شد. در این دیدار که چهارشنبهها در ساختمان دادستانی برگزار میشود، مردمی که دارای پروندههای قضایی هستند، برای بررسی مشکلاتشان با مسئولان سخن می گویند.
مردم میتوانند برای حضور در ملاقات مردمی دادستانی تهران، به ساختمان دادستانی در میدان ارگ مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.