پخش زنده
امروز: -
موشک چندبار مصرف چین، روز چهارشنبه ۱۲ آذر، از سایت آزمایش نوآوریهای هوافضایی تجاری «دونگ فنگ» واقع در شهر «جیوچوان» پرتاب شد و مرحله دوم این موشک با موفقیت در مدار از پیش تعیین شده قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، موشک «ZQ۳Y۱» نمونهای از موشکهای چند بار مصرف با سوخت اکسیژن مایع - متان است که در شرکت فناوری فضایی «لان جین» (تیر آبی) طراحی و ساخته شده است.
این نمونه موشک که ظرفیت حمل بالایی دارد و به علت قابلیت استفاده مجدد، مقرون به صرفهتر و کم هزینهتر است، طوری طراحی شده است که مرحله اول آن پس از پرتاب به سلامت به زمین برگردد و دوباره مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، در آزمایش مذکور، مرحله اول موشک به علت سوختن غیرعادی، موفق به فرود نرم روی زمین نشد و بررسیها برای تشخیص علل دقیق بازگشت ناموفق مرحله اول موشک به زمین، آغاز شده است.
براساس اعلام طراحان و مهندسان این موشک، اگر چه هدف بازیابی مرحله اول موشک بصورت موفقیتآمیز، محقق نشد، اما صحت مقدمات آزمایش، پرتاب موشک و سازگاری رابطهای سیستمهای مختلف از طریق این آزمایش مورد تایید قرار گرفته است.
با این حال، دادههای مهندسی کلیدی مربوط به وضع واقعی پرتاب موشک به دست آمده است که پایه مهمی برای آزمایشهای بعدی در آینده محسوب میشود.