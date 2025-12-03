تنگی نفس، سرفه‌های مداوم، احساس فشار و درد در قفسه سینه از مهم‌ترین نشانه‌هایی هستند که مردم باید در روز‌های آلوده جدی بگیرند.

با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌ها در روز‌های اخیر، نسبت به بروز علائم مشکلات دستگاه تنفسی ناشی از آلودگی هوا در میان گروه‌های مختلف جامعه هشدار داد.

مهدوی گفت: تنگی نفس، سرفه‌های مداوم، احساس فشار و درد در قفسه سینه که به دست یا فک می‌زند، کبود شدن لب‌ها یا ناخن‌ها، سرفه، سوزش و تحریک چشم از مهم‌ترین نشانه‌هایی هستند که مردم باید در روز‌های آلوده جدی بگیرند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رئیس اورژانس استان البرزمهدوی گفت: تنگی نفس، سرفه‌های مداوم، احساس فشار و درد در قفسه سینه که به دست یا فک می‌زند، کبود شدن لب‌ها یا ناخن‌ها، سرفه، سوزش و تحریک چشم از مهم‌ترین نشانه‌هایی هستند که مردم باید در روز‌های آلوده جدی بگیرند.

او افزود: در صورتی که این علائم با سردرد، تهوع، سرگیجه، یا ضعف شدید، کاهش سطح هوشیاری، بی حالی غیر عادی، حمله آسم یا توقف تنفس همراه باشد فورا با اورژانس تماس گرفته یا به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنند.

به گفته مهدوی، گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار بیشتر در معرض خطر قرار دارند:افراد تا حد امکان از فعالیت در فضای باز خودداری کنند و اگر خروج از منزل ضروری است، حتماً از ماسک‌های مناسب مانند N۹۵ یا FFP۲ استفاده نمایند. مدت زمان فعالیت در محیط بیرون باید به حداقل برسد و ورزش، پیاده‌روی و هرگونه فعالیت سنگین در فضای باز به‌ویژه برای بیماران تنفسی کاملاً ممنوع است.

او توصیه کرد:در خانه یا محیط‌های بسته بمانید، در‌ها و پنجره‌ها را بسته نگه دارید و در صورت امکان از اماکنی استفاده کنید که سیستم تهویه مطبوع دارند. هنگام استفاده از کولر گازی یا سیستم تهویه، حتماً حالت چرخش هوای داخل را فعال کنید. در خودرو نیز شیشه‌ها را بالا نگه دارید.