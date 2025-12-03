مراسم تکریم و بزرگداشت همسران و مادران شهدا با نام جلوه‌ها ایثار در شیراز با حضور همسران، دختران، مادران و خواهران شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهری گردشی مدیرعامل انجمن همسران شهدای فارس گفت: این همایش با حضور ۶۰۰ مادر و همسر شهید در سالروز وفات‌ام البنین (س) و با هدف تکریم مقام همسران و مادران شهدا، برگزار شد.

بیانی مدیر کل بنیاد شهید فارس هم گفت: از ۱۳هزار مادر شهید در حال حاضر ۵ هزار و ۵۰۰ مادر شهید و از ۴هزار همسر شهید ۳هزار و ۱۷۰ نفر در قید حیات هستند.

امیری استاندار فارس هم در این مراسم با تجلیل از مقام مادران و همسران شهدا گفت: قطعا خداوند زحمات و صبوری‌های همسران و مادران شهدا را بی اجر و مزد نخواهد گذاشت و این بزرگوارانند که ادامه دهنده راه شهدا خواهند بود.