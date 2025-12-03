پخش زنده
در نشست فرمانداران خراسان جنوبی بر ضرورت آمادگی کامل شهرستانها برای فصل زمستان، ساماندهی بازار و کنترل قیمتها، تعامل همهجانبه دستگاهها با یکدیگر برای رفع مشکلات مردم تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در در نشست با فرمانداران استان با اشاره به اینکه وظیفه فرمانداران، حضور میدانی، پاسخگویی مؤثر و پیشقدم بودن در رفع مشکلات مردم است گفت: فرمانداران باید به عنوان خط مقدم مدیریت اجرایی در شهرستانها، با نگاه میدانی و حضور مستمر در بین مردم، مسائل و مطالبات را از نزدیک رصد و پیگیری کنند.
هاشمی افزود: فرمانداران موظفند در قالب کمیتههای تخصصی شهرستانی، روند پیشرفت طرحها را به صورت هفتگی بررسی و گزارشهای دقیق، مستند و مبتنی بر شاخصهای عملکردی ارائه کنند.
استاندار گفت: امروز توقع عمومی از مدیران؛ سرعت عمل، صداقت و مسئولیتپذیری است و فرمانداران باید الگوی این سه شاخص باشند.
هاشمی با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان در حوزه مرز، معادن، گردشگری و انرژیهای تجدیدپذیر افزود: هر شهرستان یک بسته فرصت و مزیت رقابتی دارد و فرماندار باید پیشران بالفعلکردن این ظرفیتها باشد