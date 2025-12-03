به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا پهلوی که آمریکا را منجی تاج و تخت خود می‌دانست روز به روز به آمریکا نزدیک‌تر و وابسته‌تر می‌شد تا اینکه خبر آمدن نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام شد. دانشجویان که از دخالت‌های آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد زخمی عمیق بر دل داشتند می‌خواستند خشم فروخورده خود را فریاد بزنند و درست در همان زمان خبر بازگشایی دوباره سفارت انگلیس بار دیگر خون دانشجویان را به جوش آورد. دانشکده فنی به هم ریخت و نظامیان دانشگاه تهران را محاصره کردند و به یکباره فرمان آتش صادر شد و دانشجویان در خون خود غلطیدند. تعداد زیادی از دانشجویان زخمی شدند و ۳ دانشجو به شهادت رسیدند.

نقطه آغاز استکبارستیزی دانشجویان به ۲۵ سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد. خون‌های شهیدان قندچی، بزرگ‌نیا و شریعت رضوی به نمادی از مقاومت دانشجویان در برابر استبداد و استعمار تبدیل شد و واقعه ۱۶ آذر سرآغاز راهی شد تا دانشجویان در برابر ظلم و دخالت بیگانگان ساکت نمانند.