صدور هشدار سطح زرد برای ۱۳ و ۱۴ آذر؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۴ استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه:

افزایش نسبی پایداری و سکون نسبی جو.

زمان شروع: پنج‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۳

زمان پایان: صبح جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۱۴

نوع مخاطره:

به دلیل افزایش موقت پایداری (در حد پایداری ضعیف) و سکون نسبی جو ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی تا حدی افزایش خواهد یافت.

منطقه اثر:

اراک، شازند، ساوه

اثر مخاطره:

در برخی از ساعات احتمال افزایش موقت غلظت آینده‌های جوی در حد ناسالم برای گروه‌های حساس.

توصیه:

خودداری گروه‌های حساس از حضور در فضای آزاد در صورت افزایش شاخص‌های آلودگی هوا و آمادگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه.