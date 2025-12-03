پخش زنده
سکون نسبی جو روند ظرفیت انباشت آلایندهها را افزایش خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۴ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:
افزایش نسبی پایداری و سکون نسبی جو.
زمان شروع: پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
زمان پایان: صبح جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
نوع مخاطره:
به دلیل افزایش موقت پایداری (در حد پایداری ضعیف) و سکون نسبی جو ظرفیت انباشت آلایندههای جوی تا حدی افزایش خواهد یافت.
منطقه اثر:
اراک، شازند، ساوه
اثر مخاطره:
در برخی از ساعات احتمال افزایش موقت غلظت آیندههای جوی در حد ناسالم برای گروههای حساس.
توصیه:
خودداری گروههای حساس از حضور در فضای آزاد در صورت افزایش شاخصهای آلودگی هوا و آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه.