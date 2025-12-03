پخش زنده
دانشآموزان پرتلاش شهرستان راور در بیستوهفتمین جشنواره ملی جوان خوارزمی درخشیدند و موفق به کسب رتبه دوم کشوری در بخش دانشآموزی (رشته مکانیک) شدند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این دوره از جشنواره، دانشآموزان نخبه راوری، زینب و رقیه یوسفی،با اختراع دستگاه پدال یار قالی با ارائه یک پروژه پژوهشی خلاقانه و کاربردی موفق به کسب رتبه دوم کشوری شدند و بار دیگر نام شهرستان راور را در عرصه علمی کشور مطرح کردند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان راور، با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگی و خانوادههای دانشآموزان اظهار داشت: درخشش دانشآموزان شهرستان راور در این رقابت ملی، نشاندهنده استعدادهای بالقوه، تلاش خستگیناپذیر و روحیه پژوهشمحور نسل جوان ماست. این افتخار، حاصل همدلی خانوادهها، زحمات معلمان و حمایت مربیان دلسوز است.
مسلم رستمی راوری، همچنین با تقدیر از نقش همراهان این موفقیت افزود: از محمد فلاح لالهزاری، استاد راهنمای پروژه، که با هدایت علمی دقیق سهم بزرگی در این دستاورد داشتند، و نیز از ثریا قاسمی، مدیر پژوهشسرای باقرالعلوم(ع)، بهخاطر فراهمکردن بستر مناسب فعالیتهای پژوهشی، صمیمانه قدردانی میکنیم.
وی در پایان تأکید کرد: این موفقیت، آغازی برای مسیرهای بزرگتر است. آموزش و پرورش راور با جدیت از طرحها و ایدههای نوآورانه دانشآموزان حمایت خواهد کرد تا مسیر رشد و شکوفایی علمی آنان هموارتر شود.