به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این دوره از جشنواره، دانش‌آموزان نخبه راوری، زینب و رقیه یوسفی،با اختراع دستگاه پدال یار قالی با ارائه یک پروژه پژوهشی خلاقانه و کاربردی موفق به کسب رتبه دوم کشوری شدند و بار دیگر نام شهرستان راور را در عرصه علمی کشور مطرح کردند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان راور، با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگی و خانواده‌های دانش‌آموزان اظهار داشت: درخشش دانش‌آموزان شهرستان راور در این رقابت ملی، نشان‌دهنده استعدادهای بالقوه، تلاش خستگی‌ناپذیر و روحیه پژوهش‌محور نسل جوان ماست. این افتخار، حاصل همدلی خانواده‌ها، زحمات معلمان و حمایت مربیان دلسوز است.

مسلم رستمی راوری، همچنین با تقدیر از نقش همراهان این موفقیت افزود: از محمد فلاح لاله‌زاری، استاد راهنمای پروژه، که با هدایت علمی دقیق سهم بزرگی در این دستاورد داشتند، و نیز از ثریا قاسمی، مدیر پژوهشسرای باقرالعلوم(ع)، به‌خاطر فراهم‌کردن بستر مناسب فعالیت‌های پژوهشی، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: این موفقیت، آغازی برای مسیرهای بزرگ‌تر است. آموزش و پرورش راور با جدیت از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانش‌آموزان حمایت خواهد کرد تا مسیر رشد و شکوفایی علمی آنان هموارتر شود.