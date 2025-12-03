پخش زنده
سخنگوی وزارت خارجه چین به آمریکا هشدار داد: با موضوع تایوان با احتیاط برخورد کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری روز چهارشنبه اعلام کرد: آمریکا باید به طور جدی به اصل یک چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و آمریکا پایبند باشد و با احتیاط کامل با موضوع تایوان برخورد کند.
بر اساس گزارشها، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، لایحهای را امضا کرد که وزارت امور خارجه را ملزم به بررسی دستورالعملهای آمریکا در مورد تعامل با تایوان میکند و به دنبال تعمیق همکاری آمریکا و تایوان است.
لین جیان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در این مورد گفت: چین به شدت مخالف هرگونه تماس رسمی آمریکا با منطقه تایوان چین است و این موضع ما همواره، ثابت و روشن بوده است، موضوع تایوان در محور اصلی منافع کلیدی چین و اولین خط قرمز غیرقابل عبور در روابط چین و آمریکا است.
بگفته سخنگوی وزارت امور خارجه چین، پایبندی به اصل یک چین واحد پایه سیاسی روابط چین و آمریکا به شمار میرود، دولت آمریکا در بیانیه مشترک برقراری روابط دیپلماتیک چین و آمریکا به وضوح متعهد شده است که دولت جمهوری خلق چین را به عنوان تنها دولت قانونی در سراسر چین به رسمیت میشناسد و در همین چارچوب، مردم آمریکا روابط فرهنگی، تجاری و سایر روابط غیررسمی خود را با مردم تایوان حفظ خواهند کرد.
این دیپلمات چینی تاکید کرد: چین از آمریکا میخواهد که به طور جدی به اصل یک چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و آمریکا پایبند باشد، با احتیاط کامل با موضوع تایوان برخورد کند و ضمن پرهیز از هرگونه برقراری ارتباط رسمی با تایوان، از فرستادن هرگونه پیام اشتباه به نیروهای تجزیه طلب «جدایی تایوان» خودداری کند.