رئیس فدراسیون چوگان کشور، در دیداری با سردار اصغر عباسقلی‌زاده رئیس هیئت چوگان سپاه، بر عزم مشترک برای گسترش این میراث ملی تأکید کرد.

احیای چوگان با هدایت رهبری و همکاری نهاد‌های ملی و نظامی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ناظری در این نشست با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره جایگاه چوگان به عنوان بخشی از هویت ملی ایران گفت: اگر این رهنمود‌های راهگشای معظم له نبود، امروز چوگان را نداشتیم.

وی افزود: ما به عنوان متولیان این ورزش، خود را سرباز سپاه می‌دانیم و با افتخار در کنار نیرو‌های مسلح برای احیای این میراث کهن ایستاده‌ایم.

رئیس فدراسیون چوگان از همکاری و استقبال وزیر ورزش و جوانان قدردانی کرد و از تصمیمات عملی برای توسعه چوگان خبر داد که شامل کمک مالی فدراسیون برای کاشت چمن زمین چوگان مجموعه فرهنگی ورزشی مقاومت و همچنین اختصاص سه اسب برای استفاده در چوگان است.

سردار عباسقلی‌زاده نیز در این دیدار چوگان را ورزشی با اصالت تاریخی خواند که با پوست و گوشت نظامیان عجین بوده است. وی با اشاره به سفارش دینی درباره اسب‌سواری، تیراندازی و شنا تأکید کرد: این ورزش‌ها به لحاظ دینی و هم به لحاظ نظامی و ورزشی، یک تکلیف هستند.

در این جلسه بر ضرورت برگزاری نخستین جلسه روسای هیأت‌های ورزشی نظامی با حضور سردار عباسقلی‌زاده رئیس هیات چوگان کل سپاه، گنجاندن آموزش تخصصی چوگان در دانشگاه افسری و درجه‌داری نیرو‌های مسلح، استفاده از پادگان‌ها به عنوان پایگاه‌های توسعه این ورزش و همکاری در برگزاری مسابقات و استفاده از ظرفیت‌های متقابل تاکید شد.