پخش زنده
امروز: -
رئیس فدراسیون چوگان کشور، در دیداری با سردار اصغر عباسقلیزاده رئیس هیئت چوگان سپاه، بر عزم مشترک برای گسترش این میراث ملی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ناظری در این نشست با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره جایگاه چوگان به عنوان بخشی از هویت ملی ایران گفت: اگر این رهنمودهای راهگشای معظم له نبود، امروز چوگان را نداشتیم.
وی افزود: ما به عنوان متولیان این ورزش، خود را سرباز سپاه میدانیم و با افتخار در کنار نیروهای مسلح برای احیای این میراث کهن ایستادهایم.
رئیس فدراسیون چوگان از همکاری و استقبال وزیر ورزش و جوانان قدردانی کرد و از تصمیمات عملی برای توسعه چوگان خبر داد که شامل کمک مالی فدراسیون برای کاشت چمن زمین چوگان مجموعه فرهنگی ورزشی مقاومت و همچنین اختصاص سه اسب برای استفاده در چوگان است.
سردار عباسقلیزاده نیز در این دیدار چوگان را ورزشی با اصالت تاریخی خواند که با پوست و گوشت نظامیان عجین بوده است. وی با اشاره به سفارش دینی درباره اسبسواری، تیراندازی و شنا تأکید کرد: این ورزشها به لحاظ دینی و هم به لحاظ نظامی و ورزشی، یک تکلیف هستند.
در این جلسه بر ضرورت برگزاری نخستین جلسه روسای هیأتهای ورزشی نظامی با حضور سردار عباسقلیزاده رئیس هیات چوگان کل سپاه، گنجاندن آموزش تخصصی چوگان در دانشگاه افسری و درجهداری نیروهای مسلح، استفاده از پادگانها به عنوان پایگاههای توسعه این ورزش و همکاری در برگزاری مسابقات و استفاده از ظرفیتهای متقابل تاکید شد.