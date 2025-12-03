به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب به دریافت خبر دپوی مقدار قابل توجهی ماسه دریایی داخل محوطه یک زمین بایر در بخش خشکبیجار اشاره کرد و گفت: ماموران انتظامی کلانتری مربوطه با تحقیقات نامحسوس و اطمینان از صحت موضوع به محل مورد نظر اعزام و بیش از ۲۰۰ تن ماسه دریایی که به صورت غیرقانونی برداشت و دپو شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت از توقیف یک دستگاه کامیون خبرداد و افزود: متهمان ۳۴ و ۳۷ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی با بیان اینکه برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها که باعث تخریب محیط زیست و بروز مشکلات می‌شود، اشاره کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، بلافاصله مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.