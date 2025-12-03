پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی رشت از کشف بیش از ۲۰۰ تن ماسه دریایی بدون مجوز برداشت شده از بستر دریا از محوطه یک زمین بایر در بخش خشکبیجار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب به دریافت خبر دپوی مقدار قابل توجهی ماسه دریایی داخل محوطه یک زمین بایر در بخش خشکبیجار اشاره کرد و گفت: ماموران انتظامی کلانتری مربوطه با تحقیقات نامحسوس و اطمینان از صحت موضوع به محل مورد نظر اعزام و بیش از ۲۰۰ تن ماسه دریایی که به صورت غیرقانونی برداشت و دپو شده بود کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت از توقیف یک دستگاه کامیون خبرداد و افزود: متهمان ۳۴ و ۳۷ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
وی با بیان اینکه برداشت بیرویه شن و ماسه از بستر رودخانهها که باعث تخریب محیط زیست و بروز مشکلات میشود، اشاره کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، بلافاصله مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.