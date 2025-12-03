به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی امروز به همراه معاونان خود با حضور در منزل شهید سید مهدی موسوی از شهدای جنگ ۱۲ روزه، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار گفت: مهم‌ترین موضوعی که در تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی جهانیان را به حیرت و تحسین واداشت، روحیه ایثار و همدلی مردمی بود که در چهل سال گذشته، حمایت از ولایت و تمامیت ارضی را اولویت خود قرار داده‌اند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه اقتدار مظلومانه شهدای جنگ ۱۲ روزه، سند محکمی بر حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است، افزود: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و تکریم شهدای جنگ ۱۲ روزه، تداوم مسیر آزادگی آنان را به نمایش جهانی گذاشت و نشان داد ملت ایران ارزش‌های والای شهدا را ارج می‌نهد.

پوریانی شهدا را معلمان اخلاق، همدلی و بصیرت اجتماعی خواند و تأکید کرد: اگر فرهنگ شهادت نباشد، هیچ قدرت نظامی و امنیتی، تضمین‌کننده پیروزی نخواهد بود.



وی در پایان افزود: پیروزی‌های ملت ایران، چه در دوران دفاع مقدس و چه در مقابله با توطئه‌های معاصر، همگی ریشه در همان روحیه عاشورایی، بسیجی و شهادت‌طلبانه دارد.