پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری مازندران در دیدار با خانواده یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: اقتدار مظلومانه این شهدا، سند محکمی بر حقانیت نظام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی امروز به همراه معاونان خود با حضور در منزل شهید سید مهدی موسوی از شهدای جنگ ۱۲ روزه، با خانواده این شهید دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار گفت: مهمترین موضوعی که در تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی جهانیان را به حیرت و تحسین واداشت، روحیه ایثار و همدلی مردمی بود که در چهل سال گذشته، حمایت از ولایت و تمامیت ارضی را اولویت خود قرار دادهاند.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه اقتدار مظلومانه شهدای جنگ ۱۲ روزه، سند محکمی بر حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است، افزود: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و تکریم شهدای جنگ ۱۲ روزه، تداوم مسیر آزادگی آنان را به نمایش جهانی گذاشت و نشان داد ملت ایران ارزشهای والای شهدا را ارج مینهد.
پوریانی شهدا را معلمان اخلاق، همدلی و بصیرت اجتماعی خواند و تأکید کرد: اگر فرهنگ شهادت نباشد، هیچ قدرت نظامی و امنیتی، تضمینکننده پیروزی نخواهد بود.
وی در پایان افزود: پیروزیهای ملت ایران، چه در دوران دفاع مقدس و چه در مقابله با توطئههای معاصر، همگی ریشه در همان روحیه عاشورایی، بسیجی و شهادتطلبانه دارد.