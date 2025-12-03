پخش زنده
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: تاکنون حدود۷۰ درصد دانشآموزان دوره اول و دوم متوسطه در آزمونهای غربالگری سلامت روان شرکت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی عابدینینیا با اشاره به روند اجرای طرح «نماد» در مدارس استان همدان گفت: برنامه نماد در سه سطح شامل غربالگری سلامت روان، مصاحبه تشخیصی با دانشآموزان دارای وضعیت قرمز روانی و اجتماعی و ارجاع دانشآموزان دارای فوریت روانی و اجتماعی به مراکز مشاوره اجرا میشود.
او همچنین با اشاره به کانالهای امن گزارش مشکلات دانشآموزان تصریح کرد: سامانه نماد بستری امن برای اجرای آزمونهای غربالگری، ثبت مصاحبههای تشخیصی و ارجاع به مراکز مشاوره فراهم کرده است و هر سال توسط وزارت آموزش و پرورش بهروزرسانی میشود.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان، نقش معلمان را در شناسایی و پیگیری مشکلات دانشآموزان بسیار مهم دانست و گفت: از سال تحصیلی جاری، معلمان در چهار مرحله با مهارتهای ارتقایی آشنا میشوند و هفتگی ساعتی را به آموزش دانشآموزان اختصاص داده و مستندات را در سامانه «نماد» بارگذاری میکنند.