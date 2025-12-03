پخش زنده
امروز: -
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: به طور کلی بخش صنعت حدود ۴ میلیارد متر مکعب مصرف آب دارد که در حال حاضر ما تنها توانستهایم ۸۷ میلیون متر مکعب آن را از طریق بساپها تأمین کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میز اقتصاد امروز با موضوع اقتصاد آب، چالشهای داخلی و همکاریهای بین المللی با حضور محمد ولی علاءالدینی رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو، مسعود باقرزاده کریمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت آب و فاضلاب کشور و علیرضا الماسوندی مدیر اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.
در ابتدای این برنامه رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو گفت: مرکز منطقهای مدیریت آب شهری به ابتکار وزارت نیرو در سال ۲۰۰۲ مطابق با اسفند ۱۳۸۱ با تایید سازمان یونسکو تاسیس شد.
محمد ولی علاءالدینی ادامه داد: ۱۸ کشور و ۱۰ سازمان بین المللی عضو این اجلاس هستند، اهداف این مرکز فراهمنمودن حمایت از تحقیقات مشترک وطرح ها و انتقال فناوری است و همچنین انتقال دانش و ثبت دانش از کشورهای دیگر است. دراصل امروز شبکه سازی و انتقال تجربه است، در حال حاضر انتقال فناوری شکل گرفته که این موضوع هم از سوی کشورهای این عضو در اختیار ما قرار گرفته است و این مسیر و تجربیات خوب ادامه دارد.
رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو گفت: سال ۲۰۰۲ طی یک موافقت نامهای بین یونسکو و وزارت نیرو سازمانی با عنوان مرکز منطقهای مدیریت آب شهری شکل گرفته که این مرکز وظایف خاصی نظیر انتقال دانش، شبکه سازی و تولید محتوا در حوزه مدیریت اب شهری دارد که برای اداره آن یک ادارهای تحت عنوان شورای حکام است که از ۱۸ کشور و چندین سازمان بین المللی در این شورا شرکت دارند.
محمد ولی علاءالدینی بیان کرد: کارهای مشترک خوبی با کشورهای منطقه داریم به عنوان مثال با کشور ترکمنستان سد دوستی را داریم، آبی که از بالا دست از کشور افغانستان وارد میشود سد مشترک داریم که بخشی از تأمین آب مشهد از این موضوع بهره میگیرد همچنین سدهای دیگر از جمله در شهرهای غربی، همچنین روابط مشترکی با کشور ترکیه از نظر سد ارس برقرار است و با کشور عراق همین موضوع تکرار شده است که اینها در مواردی در حد پروتکلهای بین المللی بین کشورها مورد بهره برداری قرار میگیرد.
رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو اضافه کرد: به طور کلی در عرض ۳۰ سال از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب کشور در سال گذشته به ۶۶ میلیارد متر مکعب رسیدهایم که تقریبا آب کشور نصف شده است.
محمد ولی علاءالدینی افزود: امروزه ارزانترین آب در حوزه کشاورزی است به طور کلی ۱۰ درصد آب کشور در حوزه شرب و صنعت است و حدود ۹۰ درصد در بخش کشاورزی مصرف میشود.
در ادامه این برنامه مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: طرحهای آب و فاضلاب در این بخش بسیار متعدد و متنوع میباشد که برخی از این طرحها در گذشته اعتباراتی داشتند ولی اخیرا طی رویکرد و سیاستهایی که در بازنگری اقتصاد آب و استفاده از ظرفیت بخشهای تخصصی خارج از بدنه دولت، شرکتهای خصوصی سعی شده که تأمین مالی براساس مشارکت و تامین مالی اتفاق بیفتد.
مسعود باقرزاده کریمی افزود: بخش آب یک بخش حاکمیتی است و ملاحظات خاص خود را دارد ولی در بخش فاضلاب خوشبختانه استقبال بخش غیردولتی خوب بوده و قوانین و مقررات خوبی لحاظ شدهاست، همچنین در برنامه هفتم تأمین اعتبار طرح ها به خصوص در بخش فاضلاب به سرمایهگذاری غیر دولتی اختصاص داده است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: به طور کلی بخش صنعت حدود ۴ میلیارد متر مکعب مصرف آب دارد که در حال حاضر ما تنها توانستهایم ۸۷ میلیون متر مکعب آن را از طریق بساپها تأمین کنیم، یعنی دو سوم مصرف بخش صنعت را از طریق بساپها تأمین کنیم. هرچه ما فشار را از آبهای سطحی و زیرزمینی کم کنیم پشتوانه آب شربمان بهتر خواهد بود.
مسعود باقرزاده کریمی افزود: در حال حاضر ۳۲ قرارداد با حجم ریالی ۲۳ هزار میلیارد تومان توسط وزیر نیرو انجام خواهد شد که عزم دولت و وزارت نیرو برای رویکرد و اقتصاد صنعت آب میباشد. ما برای صنایع جدید در بخش تخصیص آب بسیار سختگیری خواهیم کرد.
کریمی افزود: حدود ۹ میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب آب شرب از منابع آب تحویل میگیریم و حدود ۶/۰۲ میلیارد مترمکعب فروش آب داریم، یعنی حدود ۳ میلیارد مترمکعب یعنی ۳۰ تا ۲۸ درصد ما آب بدون درآمد داریم، به طوری که این میزان مصرف یا همان هدر رفت آب در کشورهای مختلف فرق میکند.
مسعود باقرزاده کریمی گفت: درشهرهای تنش آبی برنامه ویژهای دارند که باتوجه به منابع آبی که دارند این جابهجاییها (میزان بارش) صورت میگیرد ولی اصلاح شبکه جزء اهداف اصلی خواهد بود.
در ادامه این برنامه نیز علیرضا الماسوندی مدیر اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران در ارتباط تلفنی گفت: در کلانشهرها بخصوص شهرهایی که قدمت بالاتری دارند شبکه انتقال فرسوده است که به طور کلی ما ۳۰ درصد هدر رفت آب داریم، در حوزه شهری باید بررسی شود که این آب کجا میرود؟
مدیرعامل پیشین شرکت مدیریت منابع آب ایران با ابراز نگرانی از وضع منابع آبی میگوید: مصرف آب کشاورزی در کشور سالانه باید به میزان ۲۰ میلیارد مترمعکب کاهش پیدا کند.
علیرضا الماسوندی تصریح کرد: کل مصرف آب شرب ما حدود ۹ میلیارد متر مکعب است در حالی که در حوزه کشاورزی حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب مصرف میشود که به الگوی مصرف توجهی نشده است و حکمرانی ما در حوزه آب مطلوب نبوده است.