به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت اله محمدزاده در مراسم روز جهانی معلولین که با شعار فراگیرسازی جامعه؛ تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت و به همت اداره کل بهزیستی استان قم و با مشارکت شهرداری قم، تشکل‌های فعال در امور معلولین و موسسات خیریه و جمع کثیری از افراد دارای معلولیت در سالن اجتماعات باغ موزه دفاع مقدس قم متنوع برگزار شد، قانون جامع حمایت از حقوق معلولین را سند تحویل و چراغ راه خدمت در این حوزه دانست.

۴۱ هزار نفر زیر پوشش بهزیستی قم

وی با اشاره به جامعه ۴۱ هزار نفری زیر پوشش بهزیستی قم که با بعد خانوار حدود ۱۱۵ هزار نفر می‌شوند گفت: بیش از ۲۱ هزار نفر از این رقم را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند که از خدمات مستمر و موردی بهزیستی بهره‌مند هستند.

مدیر کل بهزیستی قم با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که کمک و خدمت به معلولین را نه تنها وظیفه بهزیستی بلکه وظیفه همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و نهاد‌های انقلابی می‌دانند گفت: بهزیستی در واقع مطالبه گر و متولی پیگیری حقوق این عزیزان است و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

محمدزاده با اشاره به هماهنگی بسیار خوب بین دستگاه‌های استان و حمایت قاطع استاندار محترم، همراهی شهرداری، پشتیبانی عالی مسولین قضائی استان و خیرین و موسسات خیریه افزود: افق روشنی را ترسیم کرده‌ایم هم در حوزه مناسب سازی، اشتغال، مسکن، تحصیل و... افراد دارای معلولیت که امیدواریم بتوانیم از این هم افزایی در ارتقاء خدمات استفاده کنیم.