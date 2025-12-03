پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه گامهای عملی و جدی برای افراد دارای معلولیت برداشته است که بزودی شاهد تغییرات ملموس در مناسبسازی ابنیه عمومی خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر راه و شهرسازی در پیامی ضمن گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت، بخشی از فعالیتهای وزارتخانه متبوعش را در بخشهای شهرسازی و دیگر حوزهها برای بهبود زندگی این قشر از جامعه، تشریح کرد.
فرزانه صادق در این پیام گفت: امروز، در روز جهانی افراد دارای معلولیت، لازم میدانم بار دیگر بر یک حقیقت بنیادین تأکید کنم که جامعه ایرانی، زمانی جامعهای پیشرو و پیشرفته خواهد بود که همه شهروندان، بدون هیچ تبعیض و محدودیتی، فرصت برابر برای زیستن، حرکتکردن و مشارکتداشتن داشته باشند. این باور، تنها یک موضع اخلاقی نیست؛ بلکه تعهدی استوار بر پایه قوانین ملی و اسناد بالادستی کشور است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، و همچنین مطابق با ماده ۲ و تبصرههای آن، و تبصره ماده ۴ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، و تعهدات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون بینالمللی حقوق افراد دارای معلولیت، دولت و بهویژه وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت مستقیم و غیرقابلاغماضی در فراهمسازی دسترسیپذیری و رفع موانع پیشِروی جامعه معلولین دارند.
فرزانه صادق تصریح کرد: با وجود همه تلاشها، هنوز فاصلهای معنادار میان آنچه انجام شده و آنچه باید انجام شود وجود دارد. بسیاری از بهانهها و دلایلی که در سالیان گذشته مانع پیشرفت این حوزه شده، دیگر پذیرفتنی نیست و نخواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در دوره جدید، وزارت راه و شهرسازی گامهای عملی و جدی برداشته است، گفت: در شورای عالی شهرسازی و معماری، ضوابط و مقررات مناسبسازی بازنگری شده و به تصویب رسیده و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای دقیق آن هستند.
فرزانه صادق افزود: در همه فضاها، ابنیه، تأسیسات و تجهیزات تحت مدیریت وزارتخانه و مجموعههای تابعه، مناسبسازی بهعنوان یک اولویت قطعی در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بهزودی و با پشتوانه مطالبهگری مؤثر جامعه توانمند معلولین کشور، شاهد تغییرات مثبت و ملموس در مناسبسازی ابنیه عمومی، قطارها و ایستگاههای راهآهن، فرودگاهها و مجتمعهای بینراهی خواهیم بود. این مسیر آغاز شده است و با قدرت ادامه خواهد یافت.
فرزانه صادق در پایان خطاب به همه شهروندان دارای معلولیت گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی، هم نیازمند مطالبهگری مستمر شما هستیم و هم متعهد به انجام کامل تکالیف قانونی، اخلاقی و انسانی خود. دسترسیپذیری، نه لطف است و نه امتیاز؛ حق مسلم شماست و مسئولیت قطعی ما.