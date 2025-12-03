به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی استاندار البرز در این پیام گفت: همزمان با فرارسیدن ۱۲ آذر، روز جهانی افراد دارای معلولیت، این روز را به تمامی معلولان عزیز، خانواده‌های گران‌قدر آنان و فعالان و مددکاران حوزه معلولیت در استان تبریک می‌گویم.

این روز یادآور مسئولیت مشترک ما در مسیر ساختن جامعه‌ای برابر، دسترس‌پذیر و مبتنی بر عدالت است؛ جامعه‌ای که در آن مشارکت افراد دارای معلولیت نه استثناء، بلکه اصلی بنیادین باشد.

شعار امسال، «فراگیرسازی جامعه و تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت»، مسیر روشنی پیش‌ِروی ما قرار می‌دهد تا همه شهروندان، بدون توجه به محدودیت‌ها، از فرصت‌های برابر در آموزش، اشتغال، توانمندسازی و فعالیت‌های اجتماعی بهره‌مند شوند. در استان البرز نیز توسعه زیرساخت‌های مناسب‌سازی و گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی و مهارت‌آموزی با جدیت دنبال می‌شود.

با قدردانی از تلاش‌های ارزشمند سازمان بهزیستی، تأکید می‌کنم که همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، بنیان اصلی شکل‌گیری جامعه‌ای فراگیر است. حضور فعال و اثرگذار افراد دارای معلولیت در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ظرفیتی ارزشمند برای پیشرفت استان به شمار می‌رود.

ضمن گرامیداشت این روز و ارج نهادن به استقامت و همراهی خانواده‌های افراد دارای معلولیت، امیدوارم با گسترش عدالت اجتماعی، تقویت همبستگی و اجرای برنامه‌های مؤثر حمایتی، شاهد ارتقای کیفیت زندگی و افزایش استقلال این عزیزان در همه عرصه‌ها باشیم.