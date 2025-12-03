پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون سه هزار حافظ قرآن در مجموعه نظام سلامت کشور شناسایی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جواد باقری بیلندی رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار کرد: حضور گسترده حافظان و فعالان قرآنی در دل نظام سلامت، نشاندهنده جایگاه رفیع قرآن و عترت در مجموعهای است که مأموریت اصلی آن حفظ و ارتقای سلامت جامعه است.
آقای باقری بیلندی با اشاره به اینکه قرآن کریم خود را «کتاب شفا» معرفی کرده است، افزود: جمعی از برگزیدگان و خادمان قرآن در کنار فعالیت حرفهای در حوزه بهداشت و درمان، در عرصۀ انس و خدمت به قرآن نیز پیشرو بوده و نقش مؤثری ایفا میکنند.
وی که در حاشیه اختتامیه بیستونهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سخن می گفت، تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سهم قابل توجهی در این حرکت فرهنگی دارد و در این دوره از جشنواره، یکهزار و ۲۰۰ نفر از استادان، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه در ۱۱ بخش و ۶۹ رشته قرآن و عترت حضور یافتند که نشان از ظرفیت ارزشمند این مجموعه دارد.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: تاکنون سه هزار حافظ قرآن در نظام سلامت شناسایی شده و این توانمندی میتواند زمینهساز گسترش پژوهشهای میانرشتهای، تولید دستاوردهای علمی و توسعه فعالیتهای فرهنگی با محوریت قرآن باشد.
آقای باقری بیلندی با اشاره به نقشآفرینی فعال استادان و دانشجویان علوم پزشکی در رشتههای مختلف از جمله پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی گفت: نمایندگان حوزه سلامت در سالهای اخیر در رقابتهای ملی و بینالمللی قرآن کریم نیز افتخارآفرینی داشتهاند.
وی از برنامهریزی برای برگزاری سیمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد و افزود: چارچوب اجرایی دوره جدید تدوین شده است و تلاش میشود با همکاری جمعی، دوره آینده با تنوع بیشتر، سطح کیفی بالاتر و مشارکت گستردهتر برگزار شود.