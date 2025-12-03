پخش زنده
استاندارآذربایجانغربی بر بررسی موضوع احیای دریاچه ارومیه در محافل علمی تأکیدکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندارآذربایجانغربی در آیین افتتاحیه همایش ملی هیدرولوژی با محوریت دریاچه ارومیه با تأکید بر اینکه موضوع احیای دریاچه ارومیه باید در محافل علمی بررسی شود، گفت: دریاچه ارومیه حتماً احیا میشود، اما نباید این مسئله مهم بهانهای برای دعوا و تسویهحسابهای جناحی، قومی یا قبیلهای شود.
رضا رحمانی افزود: مردم باید بدانند که احیای دریاچه در اولویتهای دولت و شخص رئیس جمهور قراردارد؛ به همین دلیل امسال آقای پزشکیان دو بار به صورت حضوری وضعیت دریاچه را بررسی کردهاند.
رحمانی، با اشاره به تصویب ۲۷ مصوبه در دولتهای گذشته تصریح کرد: برخی مصوبات لغو شده یا اجرا نشدهاند، اما ما برنامهها و مصوبات جدیدی در ستاد احیای دریاچه داشتهایم و در سفر اخیر رئیسجمهور نیز ۱۰ قرارداد در این زمینه منعقد شد.
وی، با تمجید از توجه جامعه علمی کشور، بهویژه دانشگاههای آذربایجان شرقی و غربی به موضوع دریاچه ارومیه گفت: بیش از ۵۰۰ مقاله تنها در دانشگاههای ارومیه، تبریز و تهران در این زمینه منتشر شده است.
استاندارآذربایجانغربی، با تاکید بر اینکه مقالات این همایش نیز باید در اختیار بخش اجرایی قرار گیرد، اظهارکرد: علم باید به عرصه عمل بیاید و تنها محدود به مقاله نباشد.
رحمانی، با بیان اینکه دریاچه ارومیه بیش از ۲۰ سال است با مخاطرات جدی مواجه است، افزود: ورود آب به دریاچه و مدیریت مصرف درحوضه آبی اهمیت بالایی دارد، اما متأسفانه مصرف ما سالهاست از حد بحران گذشته است.
وی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر رئیسجمهور با وزارت جهاد کشاورزی قرارداد بستهایم که طبق آن مصرف آب در بخشی از حوضه دریاچه ارومیه ۶۰ درصد کاهش یابد که در صورت موفقیت این طرح، میتوانیم به احیای دریاچه امیدوار باشیم.
استاندارآذربایجانغربی تأکید کرد: برای کاهش مصرف در پایاب سد مهاباد از ۱۷۵ میلیون مترمکعب فعلی به ۴۵ میلیون مترمکعب، سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی، با اشاره به انتشار برخی مطالب نادرست در رسانهها گفت: برخی کانالها با نگاهی غیرمنطقی اقدام به انتشار مطالبی برای عقدهگشایی میکنند، بنابراین بهترین راه مقابله، استفاده از نتایج همین همایشها و ارائه آن به شکل عامهفهم به مردم است.
رحمانی، در ادامه بر لزوم همراهی مردم در مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: در غیر این صورت علاوه بر وضعیت فعلی دریاچه، دچار مشکل فرونشست در حاشیه دریاچه نیز خواهیم شد.
وی، با اشاره به اینکه ایجاد درآمدهای جایگزین در این زمینه در دستور کار قرار دارد، گفت: باید یک نهضت همگانی برای مدیریت مصرف شکل گیرد.
استاندارآذربایجانغربی، درباره کمکهای خارجی هم گفت: کمکهای خارجی در مقایسه با هزینه پروژههای داخلی، مانند کانال کانیسیب، ناچیز است.
رحمانی، با قدردانی از حضور نماینده فائو در این همایش افزود: از دانش و تجربه سازمانهای بینالمللی و یا مورد مشابه آن در دنیا استفاده میکنیم.