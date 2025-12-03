پخش زنده
رئیس دستگاه قضا گفت: قضات در صدور قرارهای بازداشت نهایت دقت را داشته باشند؛ چنانچه به زندان رفتن متهمی ضروری نیست، قرار دیگری غیر از بازداشت برای آن متهم صادر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان یزد، با نمایندگان قشرهای مختلف مردمی این استان دیدار کرد و در سخنانی گفت: قضات در صدور قرارهای بازداشت نهایت دقت را داشته باشند؛ چنانچه به زندان رفتن متهمی ضروری نیست، قضات بهگونهای تدبیر و تمشیّت کنند که قرار دیگری غیر از قرار بازداشت برای آن متهم صادر شود. به هیچ وجه نگوییم یک شب زندان رفتن که ایرادی ندارد؛ گاهی یک شب زندان رفتن، زندگی خانوادگی یک فرد را دگرگون میکند.
حجتالاسلام محسنی اژهای افزود: قضات و مسئولان ذیربط قضایی، به اتقان آراء نیز توجه و التفات ویژهای داشته باشند؛ چنانچه مرجعی به کرات، احکام خلاف بیّن شرع صادر میکند و یا آرای مرجعی به کرات در مراجع بالاتر نقض میشود، مسئولان ذیربط قضایی بررسیها و پیگیریهای متقنی را در این رابطه به عمل آورند و ایراد کار را بیابند.
رئیس قوه قضاییه گفت: قضات و مسئولان ذیربط قضایی در تبدیل احکام مجازات نیز بسیار دقت و مداقه کنند؛ گاهی مجازات یک سال حبس به یک میزان ناچیزی جریمه تبدیل میشود که اصلاً مورد استهزاء قرار میگیرد. گاهی احکام جایگزین حبسی صادر میشود که اساساً قابلیت اجرا ندارند.