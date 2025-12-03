با شعار «فراگیرسازی اجتماعی و تحقیق اجتماعی معلولین با جامعه» و حضور جمعی از مسئولان، روز جهانی معلولان گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت (۱۲ آذر)، مراسمی با حضور استاندار مرکزی، معاونین و مدیران استانی در شهر اراک برگزار شد.

محمدعلی اله دادی افزود: شعار امسال این روز «فراگیرسازی اجتماعی و تحقیق اجتماعی معلولین با جامعه» تعیین شده است؛ شعاری که بر ضرورت دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به امکانات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و شهری در کنار سایر شهروندان تأکید دارد.

او گفت: در این هفته، برنامه‌های متعددی با هدف آگاه‌سازی جامعه و حساس‌سازی مسئولان نسبت به مسائل افراد دارای معلولیت اجرا شد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به بازدید مدیران استان از منازل خانواده‌های دارای یک یا چند معلول اشاره کرد که طی آن مسئولان از نزدیک با شرایط زندگی این خانواده‌ها آشنا شدند.

اله دادی ابراز داشت: این مراسم علاوه بر اراک، در سایر شهرستان‌های استان نیز با حضور فرمانداران برگزار شد. هدف اصلی این برنامه‌ها، اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت مسئولان برای حمایت و همکاری در اجرای طرح‌های مرتبط با توانمندسازی افراد دارای معلولیت عنوان شده است.

او بیان کرد: بر اساس آمار، در استان مرکزی حدود ۳۰ هزار مددجو با انواع معلولیت‌های شنوایی، بینایی، اوتیسم، ضایعه نخاعی، جسمی–حرکتی و ذهنی تحت پوشش هستند.

به گفته اله دادی، مسئولان استان تأکید کردند که تلاش برای فراهم‌سازی امکانات و خدمات مناسب برای این گروه از جامعه ادامه خواهد داشت.