نوزدهمین کنفرانس ملی و پانزدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری و نوآوری ۱۹ و ۲۰ آذر به عنوان بزرگترین گردهمایی فعالان زیستبوم فناوری و نوآوری کشور با محور «بازتعریف آینده ایران بر مدار نوآوری» در پژوهشگاه نیرو برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری هر ساله بهعنوان بزرگترین گردهمایی متخصصان، مدیران و فعالان این حوزه در کشور برگزار میشود که تاکنون توانسته است با ایجاد شبکهای گسترده از متخصصان و تصمیمسازان، نقش مهمی در ارتقای سیاستگذاریهای ملی، توانمندسازی بنگاهها و تقویت بومسازگان نوآوری ایفا کند.
حضور مدیران اجرایی و سیاستگذاران، صنایع و بخشهای راهبردی، توسعهدهندگان کسبوکار، سرمایهگذاران شرکتهای دانشبنیان، اساتید دانشگاه و دانشجویان، این رویداد را به فرصتی بیبدیل برای تبادل دانش، تجارب و ارائه آخرین دستاوردها در عرصه مدیریت فناوری و نوآوری تبدیل کرده است.
برگزاری کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری و نوآوری با هدف «توسعه و ارتقای سطح علموفناوری در کشور»، «تشکیل شبکه متخصصان و فعالان عرصه تکنولوژی کشور»، «توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در حوزه مدیریت علم و تکنولوژی»، «بهبودبخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینههای مرتبط با مدیریت تکنولوژی» و ارتقاء و بهبود تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای مرتبط با تکنولوژی در سطح ملی برگزار میشود.
یکی از بخشهای مهم کنفرانس برپایی نزدیک به ۱۵ نشست تخصصی در حوزههای مختلف مدیریت و سیاستگذاری علم و فناوری است که با حضور متخصصان و صاحبان کسب و کارهای بزرگ فناورانه برگزار میشود.
یکی از برنامههای مهم نوزدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری، شنیدن دیدگاه صاحب نظران در حوزههای مختلف در خصوص تصویر آینده ایران در قالب سکوی طرحی نو است تا روایتهای ناب و اصیلی از آینده ایران را بر مدار نوآوری ارائه دهند.
در حاشیه کنفرانس، نمایشگاه مدیریت فناوری و نوآوری با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز با حضور شرکتهای پیشرو زیست بوم نوآوری و دانشبنیان کشور برپاست که فرصتی ویژه برای شبکهسازی، توسعه ارتباطات و معرفی خدمات و توانمندیها در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به شمار میرود.