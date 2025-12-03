پخش زنده
در پی وقوع حریق در یک انبار پوشاک در شمال مصر دستکم پنج تن کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، این آتشسوزی بامداد امروز (چهارشنبه) به وقت محلی در خیابانی پر تردد در شهر «منصوره»، در یک ساختمان چهار طبقه که از آن به عنوان انبار پوشاک استفاده میشد، رخ داده است.
مقامات میگویند بیشتر مجروحان دچار خفگی شدهاند و همچنان در بیمارستان تحت درمان هستند.
ماموران آتشنشانی نیز اعلام کردند برای مهار آتش، برق و گاز ساختمان و سازههای اطراف قطع شده است.
تحقیقات برای مشخص شدن علت حادثه آغاز شده است.