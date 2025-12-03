پخش زنده
از مجموع دو هزار و ۸۰۰ هکتار زمین کشاورزی شهرستان خوروبیابانک، حدود ۲۰ هکتار به کشت شلغم اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ مدیر جهاد کشاورزی خوروبیابانک با بیان اینکه بیشترین وسعت زیر کشت شلغم در مزارع شهرهای خور، جندق، فرخی و روستاهای بخش مرکزی است، گفت: متوسط برداشت این محصول در هر هکتار بیش از ۱۵ تن برآورد میشود.
مرتضی رئیسی افزود: پیشبینی میشود، حدود ۳۰۰ تن شلغم از مزارع شهرستان برداشت شود.
وی ادامه داد: زمان برداشت این محصول اواخر آذر آغاز میشود و تا اواخر بهمن ادامه دارد.