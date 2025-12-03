پخش زنده
امروز: -
مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶، رویارویی قرمز و آبی پوشان پایتخت و دیدار تیمهای لیورپول - ساندرلند، از شبکه سه و دیدار تیمهای لیدز و چلسی، از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قرعهکشی نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا، جمعه ۱۴ آذر، در شهر واشنگتن آمریکا برگزار میشود. این رویداد مهم از شبکه سه به صورت زنده پخش میشود.
این مراسم ساعت ۱۲ به وقت آمریکا (۲۱:۳۰ به وقت تهران)، در مرکز هنرهای نمایشی جان اف. کندی در واشنگتن برگزارمی شود. این رویداد از طریق برنامه «فوتبال برتر» به صورت زنده پخش میشود.
بیستوسومین دورهی جام جهانی فوتبال از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵) در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود و ۴۸ تیم در ۱۲ گروه بازی خواهند کرد.
طبق اعلام فیفا در اقدامی بیسابقه برای قرعهکشی نهایی جام جهانی، هواداران هر یک از ۱۶ شهر میزبان (دو شهر در کانادا، سه شهر در مکزیک و ۱۱ شهر در ایالات متحده) میتوانند در یک قرعهکشی ویژه شرکت کنند تا شانس حضور رایگان در این رویداد منحصربهفرد، همراه با یک تجربه VIP را داشته باشند.
تعداد محدودی از بلیتها به هر شهر میزبان اختصاص خواهد یافت و جزئیات روند قرعهکشی بهزودی اعلام خواهد شد.
جمعه ۱۴ آذر، صدو ششمین شهرآورد پایتخت برگزار میشود که شبکه سه این بازی را به صورت زنده پخش میکند.
دو تیم پرسپولیس و استقلال از هفته دوازدهم لیگ برتر. جمعه ۱۴ آذر، در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک با هم رقابت میکنند.
برنامه «فوتبال برتر»، ساعت ۱۳:۰۰ شروع میشود و مسابقه را ساعت ۱۵:۰۰ برای علاقمندان به این دو تیم پایتخت به صورت زنده پوشش میدهد.
دیدار رفت دو تیم در فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر نیز به میزبانی ورزشگاه امام خمینی اراک (ره) برگزار شد که در پایان پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر برنده این دیدار شد.
تا به امروز در جدول لیگ برتر استقلال با ۱۰ بازی و ۱۹ امتیاز در صدر جدول و پرسپولیس با ۱۱ بازی و ۱۸ امتیازجایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.
دو تیم لیورپول و ساندرلند از هفته چهاردهم امشب با هم دیدار میکنند که برنامه «گزارش ورزشی» شبکه سه این بازی را به صورت زنده پخش میکند.
امشب شش بازی از لیگ برتر انگلیس برگزار میشود که گروه ورزش شلکه سه، بازی لیورپول و ساندرلند را برای پخش در نظر گرفته است. این بازی از هفته چهاردهم لیگ جزیره ساعت ۲۳:۴۵ در ورزشگاه آنفلید شهر لیورپول برگزار میشود و حسین رضایی گزارشگری این مسابقه را به عهده دارد.
تیمهای لیدز و چلسی در جریان مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس فصل ۲۶_۲۰۲۵، امشب از ساعت ۲۳:۴۵، به مصاف هم خواهند رفت.
گزارشگری این دیدار با عرفان کرمی است که در برنامه زنده «لذت فوتبال» پخش میشود.
این مسابقه به میزبانی لیدز برگزار میشود؛ تیمی که با ۱۱ امتیاز در رده هجدهم جدول قرار دارد و برای فرار از منطقه سقوط نیاز مبرم به امتیازگیری دارد. در مقابل، چلسی با ۲۴ امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار گرفته و برای نزدیک ماندن به صدر به سه امتیاز این دیدار چشم دوخته است.