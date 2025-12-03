پخش زنده
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید براینکه بکار گیری هوش مصنوعی از موضوعات بسیار مهم در قوه قضاییه است گفت: با بهره گیری از هوش مصنوعی میتوان بخشی قابل توجه از چالش اطاله دادرسی را حل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجتالاسلام والمسلمین سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه برگزار و منتهی به صدور دو رای وحدت رویه شد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری افزود: امروز دستگاه قضایی با آسیبها و مشکلات جدی مواجه است که آثار و تبعات آن دامنگیر جامعه نیز میشود، کثرت ورودی پروندهها و تخصصی شدن امور از جمله مسائلی است که استفاده از تکنیک و فناوریهای نوین را الزام آور کرده است و امروز دیگر نمیتوان مانند ۵۰ سال پیش به مسائل نگاه کرد، استفاده از فناوریهای نوین این امکان را میدهد که در دادرسیها تسریع شود و به جای اینکه زندانیان از زندان به محکمه بیایند، از طریق برگزاری دادگاههای آنلاین به پروندههای زندانیان رسیدگی کرد.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: امروز به کار گیری هوش مصنوعی یکی از موضوعات بسیار مهم در قوه قضائیه است که باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد، بی تردید با بهره گیری از هوش مصنوعی میتوانیم از بخش قابل توجهی از اطاله دادرسیها جلوگیری و از این فناوری به نفع مردم استفاده ببریم.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با تبیین چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در راستای بهبود امر قضا افزود: دانشکدههای حقوق و دانشکدههایی که در این زمینه فعالیت دارند به آسیب شناسی و شناسایی نیازها در این حوزه اقدام کنند، ارتباط دو سویه دانشگاهها با دستگاه عدلیه نقش مهمی در انتقال تجربیات، اجرای عدالت و تسهیل امور قضایی دارد و ما از ارائه پیشنهادات در این زمینه استقبال میکنیم.
وی افزود: در دیوان عالی کشور ارجاع هوشمند و الکترونیکی پروندهها با هدف تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی در دستورکار است و شناسایی آسیبها و منافع این روش نیز در دست بررسی است.