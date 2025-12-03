آیین استقبال از قهرمانان رامسری در مسابقات جهانی فیتنس
آیین استقبال از قهرمانان رامسری در مسابقات جهانی فیتنس چلنج ۲۰۲۵ عربستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مراسم استقبال از علی طالش حسینی و امیر حسین زنجانی قهرمانان افتخار آفرین مسابقات جهانی فیتنس چلنج ۲۰۲۵ عربستان به همت اداره ورزش وجوانان و هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان رامسر باحمایت فرمانداری از مقابل هتل کوثر و پس از آن بصورت خودرویی در سطح شهر رامسر تا میدان امام (ره) برگزارشد.
فرشید اکبری رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان رامسر گفت: این دوره ورزشکار محجوب، پرتلاش و با اخلاق توانستند به شایستگی عنوان قهرمانی مسابقات جهانی ۲۰۲۵ فیتنس چلنج عربستان را بدست آورند که افتخاری برای استان مازندران و شهرستان رامسر است.
وی افزود: ستاد استقبال از این افتخار آفرینان در فرمانداری شهرستان تشکیل شد که جادارد از آقای دکتر قبادیان فرماندار محترم رامسر، مهندس شعبانیان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و دکتر گویا رییس اداره ورزش و جوانان رامسر قدردانی نماییم.
وی اظهار داشت: این قهرمانان ارزنده توانستند در مسابقات جهانی عربستان ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز کسب و پرچم پر افتخار کشورمان را به اهتزاز در بیاورند.
به گفته اکبری: این موفقیت نتیجه تلاش، تمرین، انضباط و غیرت آنهاست و نشان دادند جوانان عزیز که دارای هدف باشند هیچ محدودیتی جلودارشان نیست.
وی گفت: به عنوان رئیس هیئت و خادم ورزشکاران بدنسازی و پرورش اندام از صمیم قلب بیه این قهرمانان، مربیان و خانوادههای آنان صمیمانه تبریک عرض مینمایم که توانستند دل مردم را شاد نمایند
اکبری تاکید کرد: امیدوارم این موفقیت شروع مسیرهای بزرگتر و الگویی برای ورزشکاران جوان باشد.